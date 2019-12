NVIDIA PhysX 5.0: konečně fyzika, v jakou jsme doufali?

Technologii PhysX nakonec pozřela NVIDIA, která ji integrovala do své nabídky a práci samostatných akcelerátorů nakonec převzaly grafické karty, které se ostatně k takovému účelu hodí taky. Jenomže i když dnes můžeme v řadě her nakopnout plechovku, rozstřelit barel s benzínem, které se kupodivu vždy povalují všude možně a nepřátelé se za ně s velikou oblibou schovávají, jinak toho není moc, co se dá v herním světě nějakým způsobem poničit.

Nejde přitom o čistou touhu se vyřádit na nevinných zdech a ustřelovat poštovní schránky. Jde o nové herní možnosti, které tím můžeme dostat a pochopitelně i další sblížení her a reálného světa. Nyní se ale blýská na lepší časy, neboť zrovna tento týden v úterý jsme se dozvěděli o AMD FEMFX a nyní i NVIDIA slibuje, že bude deformovatelnou fyziku prostřednictvím FEM podporovat také ve své verzi PhysX 5.0 chystané na příští rok.

To je velice dobrá zpráva, neboť jednotná podpora od obou výrobců herních grafických karet je přesně to, co FEM (Finife Element Model) potřebuje a vývojáři budou mít o to větší motivaci tuto věc skutečně využít. FEM také není žádná novinka, ale již zavedený průmyslový standard pro simulaci deformovatelných objektů, který se často využívá třeba v automobilovém průmyslu.

V článku o AMD FEMFX jsme si již ukázali, že jde o deformovatelnost objektů danou tím, že nejsou tvořeny jen síťovým modelem tvořícím jejich vnější skořápku. Tvoří je prostorové čtyřstěnné prvky, které mají své parametry, dle nichž mohou reagovat na tlak, nárazy, teploty, atd. Nejde tak o prostou deformovatelnost pomocí běžných nástrojů typu brokovnice, ale třeba i o možnost nechat objekty roztavit, přičemž celý objekt nemusí být tvořen stejně nadefinovaným materiálem. Každý element tak může mít své vlastnosti.

Zde je přitom zajímavé, že AMD FEMFX počítá s tím, že se zapřáhnou vícejádrové procesory. V případě NVIDIE bychom ale jednoznačně usuzovali, že ta využije sílu grafických procesorů, ostatně jde o PhysX. Pátá verze také v sobě implementuje podporu Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) pro správné chování samostatných částic v kapalinách, přičemž SPH je zase technika, která už dříve našla své uplatnění v oceánografii i jinde.

Doprovodné video také ukazuje simulaci tkanin či podobných materiálů, a to s tím, že tak bude možné simulovat i aerodynamický vztlak nebo odpor. Můžeme ale i tak zatím jen doufat v odezvu herních vývojářů, aby těchto možností skutečně využili.

