NVIDIA potvrdila roadmap, nástupce Ampere přijde příští rok

NVIDIA pochopitelně nemluví o tom, jaká generace po Ampere přijde, respektive jak se bude jmenovat. V roadmap máme uvedeno pouze Ampere Next a Ampere Next Next, ovšem pokud bychom měli hádat, pak pod Ampere Next se bude pravděpodobně skrývat Lovelace a pod Ampere Next Next už dříve známá Hopper. Ostatně akorát v roce 2023 budou aktuální procesory Grace v odkazu na kontraadmirálku a počítačovou vědkyni Grace Hopper.

Grafické čipy generace Hopper měly dle původních informací nastoupit právě již v roce 2022 jako vůbec první MCM GPU firmy NVIDIA, čili GPU tvořená více propojenými čipy. Ovšem právě proto, že čas na takové řešení prý ještě nenastal, se před Hopper nakonec vmáčkla generace Lovelace dle další ženy v historii počítačových věd.

Ada Lovelace je považována za první anglickou programátorku. Přišla s popisem funkce mechanického počítače či s algoritmem Bernoulliho čísel, který byl jako první zpracovatelný počítačem, na čemž spolupracovala se svým manželem, matematikem Charlesem Babbagem.

Z dnešního pohledu to ale vypadá tak, že na grafickou generaci Ampere budeme vzpomínat jako na karty, které byly přinejmenším po většinu svého životního cyklu velice těžko dostupné, i když dnes už jejich nedostupnost suplují na trhu spíše nehorázné ceny. Uvidíme, jaký vývoj přinesou příští měsíce, ovšem zatím to nevypadá na změnu.

Ceny jsou stále extrémně vysoké, hodnota Etherea postupně roste, situace s nabídkou a poptávkou počítačových čipů se dále spíše zhoršuje, a tak není důvod očekávat zlepšení situace, zvláště když ani zdaleka nejde jen o vliv těžařů, ale o obecně vysokou poptávku po počítačích a rostoucí hlad po novém hardwaru mezi hráči, kvůli kterému by se mohla situace i po opadnutí třetí vlny těžby na grafikách dostávat do normálu jen pomalu.

