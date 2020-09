NVIDIA přidá k novým GeForce i Watch Dogs: Legion a GeForce NOW

GeForce RTX 3000 přichází zatím ve třech verzích, a to 3070, 3080 a 3090, ale již se mluví o dalších , které budou moci vyplnit místa mezi těmito kartami. Později pochopitelně přijdou i RTX 3060 a slabší verze a přesvědčíme se také o tom, zda nová generace bude ještě vůbec zahrnovat karty GTX bez podpory RT a DLSS. Zatím to tak nevypadá, a to právě i vzhledem k celkovému posunu výkonu.

Model Konfigurace (CUDA:TMU) Takt GPU Paměti Sběrnice Propustnost Výkon FP32 TDP Cena Dostupnost GeForce RTX 3070 5888:368 1500 - 1730 MHz 8 GB GDDR6 256bit 512 GB/s až 20,4 TFLOPS 220 W 499 USD říjen 2020 GeForce RTX 3080 8704:544 1440 - 1710 MHz 10 GB GDDR6X 320bit 760 GB/s až 29,8 TFLOPS 320 W 699 USD 17. září 2020 GeForce RTX 3090 10496:656 1400 - 1700 MHz 24 GB GDDR6x 384bit 936 GB/s až 35,7 TFLOPS 350 W 1499 USD 24 září 2020

Ať si vybereme kteroukoliv ze třech nových karet, budeme mít možnost k ní získat zdarma hru Watch Dogs: Legion od Ubisoftu, která je chystána na letošní podzim a konkrétně na 29. října. Jde o třetí díl své série, který se bude odehrávat v Londýně a nejzajímavější na něm bude možnost "rekrutovat" do řad hnutí odporu kohokoliv potkáme. Ostatně právě to se odráží i v podtitulu nové hry. A že se tato hra dostává do nabídky s novými kartami RTX 3000, není divu, že bude podporovat ray tracing a DLSS.

Jak ukazuje trailer, alfou a omegou ray tracingu ve Watch Dogs: Legion jsou ray tracované odrazy a to se pochopitelně neobejde bez všudypřítomných kaluží, takže to vypadá, že hra se bude neustále odehrávat bezprostředně po dešti. Na druhou stranu, odehrává se v Londýně, takže proč ne?

Vedle ní ale zákazník získá také předplatné pro GeForce NOW, a to rovnou roční. To možná na první pohled působí podivně jako doplňující nabídka k nové grafické kartě, však kdo by chtěl streamovat z Internetu, když bude mít v PC moderní a výkonnou grafiku. Můžeme to pojmout ale jako doplňkovou službu, která se dá využít na cestách, anebo si ji lidé mohou alespoň vyzkoušet.