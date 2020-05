Nvidia přidává 18 titulů do GeForce Now, služba může být přetížená

Po odlivu velkých vývojářských studií Nvidia přislíbila, že bude uživatele své služby GeForce Now každý týden zásobovat novými hrami. Stále převažují hlavně starší tituly, ale vždy se objeví také pár novinek, i když hlavně od menších studií. Minulý týden přibylo 19 her včetně novinky Population Zero . Tento čtvrtek společnost přidala 18 dalších kousků, a opět bez aktuálních AAA titulů. Tentokrát byly přidány dvě úplné novinky, které vyšly tento týden na Steamu: Atom RPG: Trudograd a Super Mega Baseball 3.

Atom RPG: Trudograd je tahové post-apokalyptické RPG, které pochází od ruského indie studia AtomTeam a zatím je dostupné v rámci předběžného přístupu (Early Access). Hra pokračuje v příběhu prvního dílu a její tvůrci přiznávají inspiraci klasikami jako Fallout nebo Wasteland. Super Mega Baseball 3 je potom dalším pokračováním franšízy, která se vyznačuje neotřelým grafickým zpracováním. Hráči si v tomto sportovním simulátoru mohou zahrát offline i online. K dalším přidaným hrám patří bláznivý simulátor Goat Simulator, sci-fi strategie Battlestar Galactica Deadlock, zombie horor Dead Island: Riptide Definitive Edition, historická strategie Europa Universalis III Complete nebo akční RPG z konce loňského roku Children of Morta.

Prostřednictvím GeForce si mohou uživatelé zahrát i graficky náročnější tituly na slabším nebo kancelářském PC, Macu, smartphonu s Androidem nebo televizoru s multimediálním zařízením Shield TV. Letos platforma opustila beta verzi a stala se placenou, i když k dispozici je také bezplatná varianta s omezeními. Zdá se, že ani přes absenci řady her si Nvidia nemůže stěžovat na nezájem hráčů, což je možná způsobeno i aktuální pandemií koronaviru, kvůli které se celkově zvyšuje zájem o hraní her. Pokud se v těchto dnech pokusíte zaregistrovat do GeForce Now s placeným účtem Founders, možná narazíte na informaci o „vyprodání“. Jinak řečeno, služba je v dané oblasti plně vytížena a Nvidia kvůli tomu pozastavila nové žádosti o členství.

V takovém případě si můžete aktivovat svůj účet, na který vám přijde upozornění, jakmile bude k dispozici volné místo. Také zůstává možnost vyzkoušet bezplatný účet, ale v důsledku přetížení mohou být fronty delší než obvykle. Zvýšený zájem uživatelů ovšem nemusí být trvalý. V rámci předplatného Founders totiž Nvidia nabízí prvních 90 dnů zdarma. Otázkou tedy zůstává, kolik procent hráčů bude platformu využívat i po skončení zkušebního období. Přece jen řadu hráčů by mohla odradit absence nových titulů a jiným zase nezbude na hraní čas po skončení pandemických opatření.

Nově přidané hry do GeForce Now od 14. 5. 2020

ATOM RPG Trudograd (již od 11. 5.)

Super Mega Baseball 3 (již od 13. 5.)

Aven Colony

Battlestar Galactica Deadlock

Bomber Crew

Children of Morta

Danganronpa V3: Killing Harmony

Dead Island: Riptide Definitive Edition

The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC

Europa Universalis III Complete

Goat Simulator

The King of Fighters XIV

Kingdom: New Lands

Men of War: Assault Squad

Party Hard

Risen 2: Dark Waters

Surgeon Simulator

The Wild Eight

