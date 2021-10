NVIDIA prý obnovila GeForce Partner Program, a to kvůli Intel Arc

Intel by mohl přinést tolik potřebný svěží vítr na trh s grafickými kartami, i když sám pochopitelně těžko zajistí, aby ceny ihned padly dolů na úroveň doporučených částek a zase jsme si mohli vybírat mezi hromadou skladem dostupných modelů. Situace by se ale zlepšit měla, což závisí spíše na tom, zda a jak moc Intel zakrojí do kapacit, které by jinak dokázala využít NVIDIA nebo spíše AMD. Ostatně Alchemist mají být 6nm čipy stejně jako oprášené Radeony RX 6000 a ani kapacity AIB výrobců či dodávky PCB, kondenzátorů a jiných potřebných komponenty nejsou nafukovací.





Nyní se ale chceme dotknout tématu údajně obnoveného GeForce Partner Program (GPP), s nímž NVIDIA skončila v roce 2018 . Toto téma vytahuje známý youtubový kanál Moore’s Law Is Dead a pokud je to pravda, pak je vcelku jasné, o co asi půjde.

Kritizovaný GPP měl v konečném důsledku sloužit zákazníkům, ale spíše šlo o to, aby si NVIDIA pojistila loajalitu AIB výrobců karet pomocí cukru a biče, respektive pomocí nabízených výhod, o které mohl zlobivý AIB rychle přijít. Dá se říci, že toto je recept, který Intel sám velice dobře zná.

Dle zdroje se prý NVIDIA nově snaží o to, aby výrobci karet využívali pro modely Intel Arc Alchemist jen své nižší řady, což mohou být například Gigabyte Eagle, MSI Ventus a podobné. Cíl je pak zřejmý, a sice ukázat GeForce jako to lepší řešení, které je teprve hodno karet jako Gaming X či ROG Strix.

Pokud je to ovšem pravda, je otázka, co taková snaha může přinést. Je třeba říci, že Intel sice dosud nezásobil AIB výrobce grafických karet svými GPU, jenomže jde většinou o firmy, které velice dobře zná jako zároveň i výrobce základních desek. A jak už bylo řečeno, Intel velice dobře zná strategii "pobídek" a bonusů, kterou sám nasadil v minulosti v boji proti firmě AMD.

Uvidíme, zda se o tomto tématu ještě časem nedozvíme něco dalšího i od jiných zdrojů. Pokud ale Arc skutečně přijdou jen na levnějších verzích karet, nebude to samo o sobě znamenat nic. Ostatně stejně se výrobci desek zachovali i v případě procesorů Ryzen, které nejdříve trošku přehlíželi a někde až od nástupu generace Zen 2 začali nabízet opravdu pestrý výběr modelů včetně těch nejdražších. Na druhou stranu, Intel není AMD, které nástupem Ryzenů v procesorovém světě takřka vstalo z mrtvých.



