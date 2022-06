NVIDIA prý přestala vyrábět GeForce RTX 3080 12GB

GeForce RTX 3080 12GB je karta, která přišla na trh zvláštním způsobem. NVIDIA chtěla lépe konkurovat Radeonům vybaveným v daném segmentu výrazně větší pamětí (16 GB), a tak vypustila na trh lepší verzi RTX 3080. Ta přišla rok a půl po původní RTX 3080 vybavené 10 GB paměti a nabídla krom dalších 2 GB také příslušně rozšířenou sběrnici a s ní i výrazně vyšší propustnost 912 GB/s. Vylepšeno bylo ale i GPU, které má o 2 jednotky SM navíc, ovšem snížil se základní takt ze 1440 na 1260 MHz, zatímco turbo zůstalo stejné.

NVIDIA se ale tvářila, jako by karta GeForce RTX 3080 12GB ani neexistovala. Nejde totiž o samostatné SKU, čili oficiálně existuje prostě jen GeForce RTX 3080, jak ukazuje i nabídka NVIDIE . Nová karta tak ani nedostala žádnou oficiální cenu, i když v té době to byla vzhledem k obecně předraženým kartám ta nejmenší starost. Později se ale někde začala uvádět cena 799 USD, čili o 100 dolarů vyšší oproti staré RTX 3080.

Dle původního zdroje ovšem karta GeForce RTX 3080 12GB už přestala být vyráběna a jako důvod byl označen vývoj cen. Dobře totiž víme, že v posledních měsících nejvíce klesaly zvláště ceny výkonných karet a neviditelná ruka trhu zde zařídila, že se právě z hlediska cen začal jako hlavní vodítko brát reálný výkon karet, respektive poměr výkonu a ceny. Proto se velice dramaticky snížila cena GeForce RTX 3080 Ti, která se prakticky dostala na cenu RTX 3080 12GB, pro niž už na trhu nezbyl prostor. Její odstranění z nabídky tak přichází jako logický krok, zvláště když toto SKU v podstatě ani "neexistuje".

Ovšem NVIDIA se pochopitelně nerozhodla dle situace na českém trhu, kde to může vypadat jinak. Jaká je tedy situace u nás? Předně je třeba říci, že z hlediska dostupnosti zatím vůbec nic nenaznačuje, že by RTX 3080 12GB mizela z trhu.

Co se týče cen, pak RTX 3080 už klesly k cca 22,5 - 23,5 tisíc Kč, RTX 3080 12GB se dají pořídit za 25,5 - 26,5 a RTX 3080 Ti sotva kdy klesnou pod 30 tisíc. Z tohoto pohledu se tak nedá říci, že by na našem trhu nastala výše popsaná situace. Ovšem dle toho, co uvádí třeba VideoCardz o nabídce na západních trzích, už mezi RTX 3080 12GB a RTX 3080 Ti skutečně není velký rozdíl a určitě ne 70procentní, jaký by vyplýval z doporučených cen.