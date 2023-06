Nvidia si patrně bude nechávat vyrábět své čipy i u Intelu

Intel. Ten totiž přes svou divizi Intel Foundry Services (IFS) nabízí své výrobní kapacity i jiným firmám, nicméně divize zatím moc peněz do pokladničky Intelu nepřináší. Naopak, v posledním čtvrtletí Nvidia by se Intelu jistě náramně hodil. Šéf Intelu, Pat Gelsinger, nedávno připustil, že má nového zákazníka, který chce využít jeho proces Intel 3, přičemž má jít o vedoucího poskytovatele cloudových služeb a technologií pro datová centra. To by mohlo sedět i na Nvidii.

Že by to mohla být ona, napověděl i sám Jensen Huang. Nejenže před rokem možnost výroby u Intelu připustil, ale rovněž řekl, že když už vyrábí [vedle TSMC] se Samsungem, je otevřený i spolupráci s Intelem. Vyhodnocují výrobní proces a řekl, že Nvidia už obdržela výsledky testovacích čipů vyráběných novým procesem a ty vypadají dobře. Zda to byl právě proces Intel 3 (a Nvidie je oním novým partnerem) nebo novější připravované Intel 20A a 18A, to nevíme. Každopádně Huang se nechal slyšet, že Nvidia chce více diverzifikovat svůj dodavatelský řetězec, aby byla více odolná vůči různým výkyvům. TSMC na Taiwanu a čínský tlak na něj totiž vzbuzuje obavy a není divu, že hledá další partnery.