NVIDIA si prý chystá nový low-end, GeForce GTX 1630

Ke srovnání, které připravil Frank Azor z marketingu firmy AMD, můžeme mít řadu výhrad, ale jedna věc je jasná a neotřesitelná. NVIDIA nemá v nabídce levné a moderní grafické karty, neboť její nejlevnější model (GeForce RTX 3050) má cenovku 249 USD a u nás pak cca 9 tisíc a více korun. Role levnějších karet na sebe berou starší modely, a to právě dokonce i pascalovská GeForce GTX 1050 Ti (od 4500 Kč), která je jen mírně levnější než Radeon RX 6400, přičemž ten je zrovna u nás ještě vzhledem k cenám modelu RX 6500 XT stále nesmyslně předražený.



Nemohli bychom se tak divit, pokud by NVIDIA chtěla svůj low-end trošku oživit. Připravovat ovšem levnější a hlavně slabší RTX model v porovnání s 3050 by asi nemělo smysl, a tak může přijít na řadu ještě jeden osekaný Turing, čili GeForce GTX 1630, jak uvádí server VideoCardz

NVIDIA tak zřejmě nechce nechat low-end na pospas firmám AMD a Intel, a tak by mohla oživit alespoň 3 roky staré GPU, které bude přesto lepší než karta z roku 2016.

Když se podíváme na poslední řádek v tabulce Franka Azora, pak právě tam by mohla nová GeForce GTX 1630 zapadnout, čili s cenou kolem 160 dolarů a také s potenciálně ještě nižším, než 75W TBP.

Dle dostupných informací má GTX 1630 na trhu nahradit stále běžně prodávanou GTX 1050 Ti, což je karta, která se v posledních týdnech ještě ani nedostala na své ceny z období před rokem 2021. Dříve se prodávala i za ceny hluboko pod 4000 Kč, do čehož jí ještě téměř tisícovka zbývá. Kdo by to byl tušil, že téměř low-end z roku 2016 si dokáže udržet svou hodnotu ještě dalších šest let?