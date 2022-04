NVIDIA si utahuje z grafických beta ovladačů firmy AMD, jsou prý podprůměrné

Společnost AMD tak v prezentaci Intelu zaujaly benchmarky mobilní karty Intel Arc A370M, které využila pro vlastní test v porovnání s Radeonem RX 6500M, který sám vychází z často kritizovaného čipu Navi 24. Respektive kritizovány jsou spíše produkty na něm založené, ale samotný Navi 24 je značně osekaný, i když to vadí spíše v případě desktopových karet.

AMD tak přineslo vlastní srovnání s konkurencí, kde upozornilo na to, že RX 6500M na rozdíl od konkurence ve všech testovaných hrách překonává hranici 80 FPS a někde i velice výrazně. Jde přitom o karty s GPU vyráběnými identickým procesem TSMC N6, přičemž G11 od Intelu tvoří 7,2 miliardy tranzistorů a Navi 24 jen 5,4 miliardy tranzistorů, čili z tohoto hlediska má být čip od AMD výrazně efektivnější.

Později se ukázalo, že Intel zřejmě ještě nemá k dispozici grafické ovladače, které by se daly považovat za skutečně připravené a že výkon jeho karet by mohl být vyšší , než ukazují první testy. Ovšem od těch oficiálních se pochopitelně dá očekávat, že odhalí skutečně cílový výkon karet. Nicméně desktopové Arc se stejně na trh ještě nechystají, takže teprve uvidíme, jak to bude.

Nyní se ozývá NVIDIA ve vlastním videu zveřejněném při příležitosti vydání ovladačů verze 512.69, která by se tak mohla navážet do ovladačů firmy Intel. Namísto toho si ale vybrala jiný cíl, a to svého tradičního soupeře, jehož ovladače jsou prý podprůměrné.





Jde tu konkrétně o to, že AMD dle NVIDIE tvoří a nabízí podprůměrné beta ovladače, které jsou jen minimálně testované. NVIDIA tu mluví o ovladačích označovaných jako Optional, což jsou aktuálně Adrenalin 22.4.2, zatímco ve WHQL (Windows Hardware Quality Labs) testované jsou označované jako Recommended a aktuálně jde o Adrenalin 22.3.1 z poloviny března. Běžnou praxí přitom je, že AMD nejdříve připraví beta ovladače, které jsou později "povýšeny" na WHQL. NVIDIA oproti tomu nabízí už jen WHQL verze ovladačů GeForce/Studio , které označuje jako Game Ready.

NVIDIA tak naráží právě na proces testování a ověření funkčností svých ovladačů s tím, že tímto procesem její pracovníci v přechozím roce strávili 1,8 milionu hodin a že se k tomu využívá na 4500 konfigurací různých GPU, CPU, RAM a OS. A v rámci WHQL pak každý ovladač musí projít celkem 1300 testy. Je tak vcelku pochopitelné, že NVIDIA na to chtěla upozornit, když sama už betaverze svých ovladačů do oběhu nedává. Ale to patří mezi obvyklé škádlení mezi těmito firmami, do jejichž středu se tak nyní dostává i Intel, který asi nebude moci spoléhat na aklimatizační dobu hájení.