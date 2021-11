NVIDIA svou tržní hodnotou překonala Samsung a je největší mezi výrobci čipů

Akcie firmy NVIDIA v tomto roce výrazně posílily (zvláště v druhé polovině roku) z cca 130 dolarů na dvojnásobek, díky čemuž tržní kapitalizace dosáhla už téměř 650 miliard dolarů. Je tak už více než trojnásobná v porovnání s Intelem a zdaleka na ni nestačí ani Samsung Electronics se svými 480 miliardami, natož pak AMD.

NVIDIA se podobně jako jiné firmy veze na vlně vysokého zájmu o hardware všeho druhu a zvláště pro ni pak platí to, že dokáže ihned prodat vše, co vyrobí a jako přední firma v oboru hardwaru pro AI má víceméně zajištěn i odbyt do budoucna. Těžko se také může opakovat situace z roku 2018, kdy opadla druhá vlna těžby kryptoměn na grafických kartách a NVIDII skončily v klíně miliony těžko použitelných GPU generace Pascal, a to krátce před představením Turingů, z nichž samotní hráči navíc nebyli moc nadšeni.

Herní komunita je vyhladovělá, karty na trhu nejsou, respektive jsou, ale drahé a NVIDIA rozhodně nesedí na zásobách grafických čipů, o jejichž uplatnění by se mohla obávat. Může spíš jen litovat toho, že nemá k dispozici ještě větší kapacity a že smetanu v podobě předražených karet slíznou spíše lidé v distribučních kanálech.

V blízké budoucnosti navíc má prudce růst trh s AI akcelerátory, a to z letošních 18 miliard na cca 34 miliard v roce 2023 a jeho značnou část ovládá právě NVIDIA. Dá se říci, že její největší starost je nyní ta, zda jí bude umožněna akvizice firmy Arm , s níž to ovšem v poslední době moc dobře nevypadá, ale rozhodne se až v příštím roce.

Nicméně, v této době akcie NVIDIE prudce rostou a jejich hodnota se během jednoho měsíce zvýšila o cca 60 USD na aktuálních 258 USD, zatímco akcie Samsungu od srpna spíše klesají, Intel na tom byl také lépe během první poloviny tohoto roku, a průběh růstu akcií NVIDIE tak ze zmíněných firem kopíruje leda AMD, jehož celková hodnota na trhu je však nesrovnatelně nižší.



