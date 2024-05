Nvidia testuje 4slotový chladič pro GeForce RTX 5090 schopný uchladit 600 W

sice už představila svou novou grafickou architekturu Blackwell , to se ale zatím týká jen výpočetních karet. Na klasické desktopové grafické karty si budeme muset ještě chvíli počkat. Zatímco ještě před pár dny to vypadalo, že se letos možná představí jen vrcholná GeForce RTX 5090 a slabší RTX 5080 na sebe nechá trochu čekat, nyní se proslýchá opak. Poslední informace totiž mluví o tom, že to bude GeForce RTX 5080, která bude představena jako první, a RTX 5090 bude až později (toto nedávno zveřejnil známý leaker kopite7kimi). Nyní se objevily informace i o tom, že Nvidia testuje vzduchové chladiče pro své karty, a pro chlazení má připravené čtyři různé strategie, přičemž zde figurují chladiče, které jsou schopné uchladit odběry 250 W až 600 W.