Přetaktovaná NVIDIA RTX 3090 dosáhla propustnosti téměř 1,2 TB/s

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti totiž díky 384bitovému rozhraní a pamětem s propustností 21 Gb/s na pin nabízí přesně 1008 GB/s, čili k plnému terabajtu, čili 1024 GB/s, tu ještě trošku schází. Vypadá to však, že nové paměti zvládnou i více než 21 Gb/s, přičemž je zřejmé, že o jejich taktování budou mít zájem nejen hráči, ale také těžaři, i když GeForce RTX 3090 Ti není zrovna cenově výhodná těžební karta. Nicméně právě její atraktivitu lze z tohoto pohledu zvýšit právě pomocí rychlejších pamětí.

MSI RTX 3090 Ti SUPRIM X

A to už představuje propustnost 1181 GB/s, která by mohla být srovnatelná nebo dokonce i vyšší než to, co předvedou zbrusu nové GeForce. Nedávno jsme se totiž dozvěděli právě o 24Gb/s pamětech GDDR6X, které si chystá americká společnost Micron