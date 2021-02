NZXT se omluvil za skříně H1, které hrozí požárem

Potvrdilo se totiž, že jeden šroubek může postupem času narušit tzv. Riser Cable, přes nějž se připojuje grafická karta, a to tak, že některé vodiče prostě zkratuje. To se nemusí stát hned, ale po několikerém vyšroubování a zašroubování může tento šroubek poškodit izolaci a v krajním případě způsobit požár, jak ukazují i záběry z Overclock3D . Jde tak jednoznačně o nevhodně umístěný montážní prvek a firma NZXT se rozhodně má za co omlouvat.