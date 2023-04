Objevil se benchmark EPYCu s architekturou Zen 5

AMD připravuje nové procesory s architekturou Zen 5, o kterých byla nedávno řeč v prezentaci Jima Kellera k vývoji konkurenčního

připravuje nové procesory s architekturou, o kterých byla nedávno řeč v prezentaci Jima Kellera k vývoji konkurenčního procesoru Tenstorrent Ascalon . Tam snímek z prezentace nastínil, že by mohlo jít o první serverový procesor, který udrží 4 GHz na všech jádrech, také že by měl nabídnout o 30 % vyšší výkon než nynější architektura Zen 4. Nyní se objevil také uniklý snímek z benchmarku Cinebench R23, ve kterém měl být otestován inženýrský vzorek procesoru AMD EPYC právě s architekturou Zen 5.

V tomto případě šlo o 64jádrový model, který byl k dispozici ve 2socketovém řešení, to tak dávalo celkem 128 jader a 256 vláken. Základní takt činil 2,3 GHz, nicméně procesor dokázal běžet i na frekvenci 3,85 GHz, což opravdu napovídá, že by se nové EPYCy mohly dostat přes 4 GHz. Zajímavostí je tu 5MB L1 cache na procesor, což by znamenalo její zvýšení z tradičních 64 kB na 80 kB na jádro. L2 cache má pak 64 MB (1 MB na jádro) a sdílená L3 cache se pak dostala na 256 MB. Ve dvousocketovém řešení pak byly tyto hodnoty pro celý systém logicky dvojnásobné.

Tento procesor má 8 jader v CCD, nicméně hovoří se o tom, že by mohla přijít i varianta Turin-Dense s 16 jádry na CCD. Každopádně pokud jde o výkon, tento model dosáhl přes 123 tisíc bodů. Pro srovnání, jeden 64jádrový EPYC 7763 nebo Ryzen Threadripper PRO 5995WH se stejným počtem jader se pohybují někde kolem 61-65 tisíc bodů. EPYC Genoa ve dvouprocesorové kombinaci s 2×64 aktivními jádry a frekvencí až 3,76 GHz dosáhl na 110 tisíc bodů.