Objevil se benchmark GPU Intel Arc A580, naznačuje možný brzký příchod

Intel před několika dny oficiálně představil mobilní grafické čipy Intel Arc A580, která by měla být zástupcem dosud nepředstavené řady 500 v desktopech. Tam totiž zeje obrovská díra mezi Arc A380 se 128 EU a Arc A750 se 448 EU. Výkon byl naměřen ještě ve starší verzi Geekbench 5.5.1 v OpenCL, což srovnání dost komplikuje (nyní je k dispozici tabulka z Geekbench 6). Intel zde dosáhl 82.992 bodů, což by mělo být zhruba srovnatelné s výsledkem Radeonu RX 7600 a lehce za výkonnější GeForce RTX 3060. před několika dny oficiálně představil mobilní grafické čipy Arc A530M a A550M , nicméně na desktopový nižší mainstream se stále ještě čeká. Nyní se ale v databázi benchmarku Geekbench objevila karta, která by měla být zástupcem dosud nepředstavené řady 500 v desktopech. Tam totiž zeje obrovská díra mezi Arc A380 se 128 EU a Arc A750 se 448 EU. Výkon byl naměřen ještě ve starší verzi Geekbench 5.5.1 v OpenCL, což srovnání dost komplikuje (nyní je k dispozici tabulka z Geekbench 6). Intel zde dosáhl 82.992 bodů, což by mělo být zhruba srovnatelné s výsledkem Radeonu RX 7600 a lehce za výkonnější GeForce RTX 3060.

Toto také trochu překvapí, protože ve hrách je nový Radeon naopak tím, kdo je proti RTX 3060 výkonnější (asi o 15 % ve Full HD až zhruba stejně výkonný ve 4K). Radeonům tento test prostě moc nesedí a přesné výsledky ve hrách nám neřekne, tedy rozhodně nemůžeme na základě těchto čísel čekat, že Arc A580 dosáhne jeho výkonu i ve hrách. Přesto nám to naznačuje, že výkon karty by se mohl pohybovat někde okolo minulého mainstreamu a ačkoli to nebude karta pro náročné hráče, patrně bychom mohli očekávat výkony někde mezi někdejším Radeonem RX 6600 a GeForce RTX 3060.



Arc A310

Arc A380

Arc A580 Arc A750

Arc A770 8 GB

Arc A770 16GB Xe jádra

6 8 24 28 32 32 EU 96 128 384 448 512 512 Takt GPU

2000 MHz 2000 MHz 1700 MHz 2050 MHz 2100 MHz 2100 MHz TBP

75 W 75 W 175 W 225 W 225 W 225 W Sběrnice

PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 - PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 Pamět

4 GB GDDR6 6 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 16 GB GDDR6 Sběrnice pamětí

64-bit 96-bit 256-bit 256-bit 256-bit 256-bit Max. propustnost

124 GB/s 186 GB/s 512 GB/s 512 GB/s 512 GB/s 560 GB/s Rychlost pamětí

15,5 Gbps 15,5 Gbps 16 Gbps 16 Gbps 16 Gbps 17,5 Gbps

Pokud jde o technické specifikace, ty odpovídají naměřenému výkonu, kde se Arc A580 pohybuje hodně blízko výkonnějšího bratříčka Arc A750. Vidíme zde, že A580 má 24 Xe jader, což je jen o 4 méně než u A750, tedy i počet EU klesl jen mírně ze 448 na 384 a a z 3584 shaderů na 3072. Oficiálně má mít A580 snížený takt z 2,05 na 1,7 GHz, což by posunulo hrubý výkon na 71 % výkonu A750. Výše prezentované výsledky ale napovídají mnohem více, což je dáno tím, že Boost zůstává na 2400 MHz, což jsou stejné hodnoty jako u A750. Takže tak se dostáváme na 86 % hrubého výkonu daného jen rozdílem počtu EU (384 vs 448), a to už by odpovídalo. Zajímavostí je, že paměti Arc A580 by stále měly využívat 256bitovou sběrnici s propustností 512 GB/s.

Otázkou je cena. Arc A750 se dnes prodává za 230-270 USD, u A580 se dá předpokládat, že bude na nebo lehce pod hranicí 200 USD. Jestli tak dnes Arc A750 stojí cca 6500 Kč s DPH, u A580 bychom se asi mohli podívat na částky okolo 5000 Kč.