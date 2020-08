Objevil se již 4,9GHz vzorek Ryzenu generace Vermeer

Je tu tak velice reálná možnost, že společnost AMD dokáže nabídnout v rámci CPU Ryzen 4000 až 5GHz procesory, pokud jde o turbo, takže opět srazí náskok Intelu, co se týče frekvencí. Jenomže na rozdíl od procesorů Core se můžeme těšit na další výrazný posun výkonu na takt a pokud AMD dostojí svým slibům jeho nové Ryzeny budou už nejspíše po všech stránkách výkonnější.

Sledujeme zde konkrétně vývoj 16jádrového procesoru AMD Ryzen 9 4950X , který by měl ze všech modelů dosáhnout nejvyššího taktu, pokud tedy AMD bude postupovat jako dříve. Server Igor's Lab tak zmiňuje nový OPN kód, který už ukazuje na takt 4,9 GHz, a to konkrétně 100-000000061-06_ 49/37 _Y. Vedle něj se pak objevila ještě verze 100-000000065-04_ 46/36 _Y s taktem až 4,6 GHz, nebo i jiné včetně 8jádrových modelů:

OPN 1: 100-000000065-04_ 46/36 _Y (16 jader)



OPN 2: 100-000000061-06_ 49/37 _Y (16 jader)



OPN 1: 100-000000059-14_46 / 37_Y (16 jader)



OPN 2: 100-000000059-15_46 / 37_N (16 jader)



OPN 1: 100-000000063-07_46 / 40_N (8 jader)



OPN 2: 100-000000063-08_46 / 40_Y (8 jader)



OPN 3: 100-000000063-23_44 / 38_N (8 jader)

Společnost AMD by se tak mohla v rámci čtyř generací procesorů Ryzen posunout z taktu 4 GHz o rovných 5 GHz výš, i když to se ještě uvidí. Ryzen 7 1800X začínal s 8 jádry na 3,6 až 4 GHz a už ve své době představoval vícevláknový výkon, jaký nám Intel za 500 dolarů do té doby ani vzdáleně nenabídl.

AMD poté posunulo díky 12nm procesu takt o 300 MHz výš v případě Ryzen 7 2700X a mírně navýšilo IPC, zatímco cena klesla na 329 dolarů. Následovala aktuální generace s Ryzenem 9 3950X, který má již 16 jader na taktu až 4,7 GHz a s podstatným zvýšením IPC, ovšem také přijde na 750 dolarů.

Budoucí Ryzen 9 4950X, či jak se bude jmenovat nástupce, slibuje další nášup výkonu na takt, evidentně také zvýšené takty a myslet bychom si mohli i na nižší cenu, ale uvidíme. AMD samozřejmě nebude mít moc důvodů zlevňovat, pokud už dokáže nabídnout pro desktopy procesor, pro nějž Intel nenajde konkurenci už ani v rámci herních sestav. Ještě samozřejmě uvidíme, co předvedou Rocket Lake-S, nicméně nové Vermeer by od AMD měly dorazit dříve.

Ceny souvisejících / podobných produktů: