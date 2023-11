Objevila se data o desktopových APU AMD Ryzen 8000G, známe takty

AMD Ryzen 8000G, které budou postaveny na základně mobilních APU řady Phoenix. Některé modely využijí čistě jen architekturu Phoenix 1, půjde tedy o jádra Zen 4, některé ale přijdou už na architektuře Phoenix 2, která využije jádra Zen 4 i Zen 4c. Nyní dostáváme i rozsáhlejší specifikace o nových procesorech, a to nejen počty jader, ale také spotřeby a frekvence. Většina může být k dispozici v klasické i PRO variantě, některé modely dokonce jen v PRO verzi (v tabulce PRO bez závorky).

Před 3 týdny se objevily zprávy o budoucích desktopových procesorech, které budou postaveny na základně mobilních APU řady Phoenix. Některé modely využijí čistě jen architekturu Phoenix 1, půjde tedy o jádra Zen 4, některé ale přijdou už na architektuře Phoenix 2, která využije jádra Zen 4 i Zen 4c. Nyní dostáváme i rozsáhlejší specifikace o nových procesorech, a to nejen počty jader, ale také spotřeby a frekvence. Většina může být k dispozici v klasické i PRO variantě, některé modely dokonce jen v PRO verzi (v tabulce PRO bez závorky).

Procesor

Řada Počet jader/vláken

Zákl./Boost takt TDP spotřeba

AMD Ryzen 3 8300GE (PRO)

Phoenix 2 4 /8

3,5 / 4,9 GHz 35 W

AMD Ryzen 3 8300G (PRO)

Phoenix 2 4 / 8

3,45 / 4,9 GHz 45 - 65 W

AMD Ryzen 5 8500GE (PRO)

Phoenix 2

6 / 12

3,4 / 5,0 GHz 35 W

AMD Ryzen 5 8500G (PRO)

Phoenix 2

6 / 12

3,55 / 5,0 GHz 45 - 65 W

AMD Ryzen 5 8600GE PRO Phoenix 1

6 / 12

3,9 / 5,0 GHz 35 W

AMD Ryzen 5 8600G (PRO)

Phoenix 1

6 / 12

4,35 / 5,0 GHz 45 - 65 W

AMD Ryzen 7 8700GE PRO

Phoenix 1

8 / 16

3,65 / 5,1 GHz 35 W

AMD Ryzen 7 8700G (PRO)

Phoenix 1

8 / 16

4,2 / 5,1 GHz 45 - 65 W

Slabší procesory se 4 nebo 6 jádry dostanou hybridní koncepci, přičemž základní takt bude okolo 3,5 GHz, Boost pak cca 5,0 GHz. V případě modelů GE se sice frekvence nebudou zásadně lišit, měly by ale mít jen 35W TDP, zatímco modely G přijdou se 45-65W TDP. O něco více odlišné to bude o klasické koncepce Phoenix 1. Modely G budou k dispozici pouze ve verzi PRO a zatímco Boost si zachovají stejný jako verze GE, základní takt by měl být přibližně o půl GHz vyšší. Opět počítejme s tím, že GE si má vystačit s 35W TDP, zatímco G půjde na 45-65W.



Objevila se také data ohledně herního výkonu integrovaného grafického čipu. Proti Ryzenům 5000G Cezanne se ve hrách můžeme těšit na výkon o 50-200 % vyšší (např. v Doom Eternal nebo Cyberpunk 2077), v průměru asi o 120-130 % navíc. Grafické benchmarky pak vykazovaly cca 30 až 170 % navíc, v průměru asi okolo 90 %.