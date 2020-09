Objevila se zmínka o AMD Ryzen 7 5700U, prý to bude Renoir

Je jasné, že AMD horečnatě pracuje na dalších generacích svých APU a na Internetu se objevily první zmínky o procesoru Ryzen 7 5700U. Ten se ukázal v benchmarku, kde ale nepředvedl nějak působivé výkony, které by překonávaly dosud nejnovější generaci procesoru Ryzen 7 4700U. Novinka má mít integrovaný Radeon a samotné CPU má být tvořeno 8 jádry s podporou 16 vláken.

Podle uniklých informací, které ale vypadají zatím docela podezřele, by absence nárůstu výkonu měla být způsobena tím, že Ryzen 7 5700U by měl být stále postaven na architektuře Zen 2 a nikoli na nové Zen 3. Šlo by tedy o jakýsi Renoir Refresh nazvaný Lucienne. O těch se však nejprve předpokládalo, že by to měly být Ryzeny pro Chromebooky. A aby nejasností bylo ještě více, tak se hovoří dokonce o tom, že Ryzeny 5x00U budou k dispozici jak jako Renoir Refresh se Zen 2, tak i jako Cezanne se Zen 3. V prvním případě mají tuto starší architekturu dostat procesory Ryzen 5 5500U a Ryzen 7 5700U, naopak Zen 3 by se měl objevit v procesorech Ryzen 5 5600U a Ryzen 7 5800U.

My jen můžeme doufat, že se takového guláše opravdu nedočkáme. Ono už stačí to, že mobilní Ryzeny mají jiné označování než desktopové, přičemž se hovoří, že by se to konečně mohlo sjednotit a nová CPU architektury Zen 3 by měla být Ryzen 5x00 i v desktopových verzích. Tohle by to pěkně nabouralo.

Ceny souvisejících / podobných produktů: