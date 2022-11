Objevily se snímky 96jádrového AMD EPYC Genoa s 12 odhalenými CCD

Genoa a těšit se můžeme i na 96jádrové modely. Právě takový procesor se nyní objevil na několika snímcích na internetu, kde lze dobře vidět jeho strukturu CCD a chipletu IOD. U Zenu 4 má každé CCD celkem 8 jader, přičemž jsou zde rozděleny do čtyř trojic. Celkem je tu tedy 12 CCD a přináší 96 jader s podporou zpracování až 192 vláken najednou. Uvážíme-li, že jedno CCD na Ryzenech má plochu 72 mm2, 12 takových by jich mělo mít plochu 864 mm2 (za předpokladu, že CCD pro EPYC bude mít stejnou plochu jako to pro Ryzen).

Výrazný rozdíl bude ve velikost chipletu IOD. Zatímco verze pro Ryzen má 122 mm2, varianta pro EPYC se má pohybovat okolo 416 mm2. Není ani divu, má totiž obsahovat 12kanálový řadič pamětí a 128 linek PCIe Gen 5.0.

I heard you like NSFW chip shots. Here's @AMDServer 4th Gen, Genoa pic.twitter.com/PMOrA09feF — Dr. Ian Cutress (@IanCutress) November 10, 2022

Hovoří se o 14% navýšení IPC proti předchozí generace EPYCů Milan. CCD budou vyráběna 5nm procesem a každé z nich má dostat 1 MB L2 cache na jádro a společnou 32MB L3 cache. Podporovány budou funkce a instrukce jako bfloat16, AVX-512 a najdeme tu také 3. generaci Infinity Fabric. Genoa využije patici LGA 6096, která má podporovat odběr ve výši až 700 W. To se zdá jako opravdu hodně, na druhou stranu při 96 jádrech by to znamenalo 7,3 W na jádro (zanedbáme-li spotřebu dalších částí procesoru).