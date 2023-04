Objevily se snímky GeForce RTX 4070 Founders Edition i výsledky benchmarků

GeForce RTX 4070. Ceny karet architektury Ada Lovelace pošle dolů (konečně pod 20tisícovou hranici), a poněvadž je to už jen za dva dny, objevilo se také mnoho různých úniků. Ty první souvisí s fotografiemi karet. Máme zde např. snímek oficiální karty od Nvidie, tedy referenční řady Founders Edition. Ta má podobně tvarovaný chladič jako ostatní modely této řady a je vybavena 16pinovým napájecím konektorem. Připomeňme ještě, že nepřetaktované modely se základní 200W TBP mohou být vybavovány i

Čtvrtek 13. dubna přinese novou mainstreamovou grafickou kartu. Ceny karet architektury Ada Lovelace pošle dolů (konečně pod 20tisícovou hranici), a poněvadž je to už jen za dva dny, objevilo se také mnoho různých úniků. Ty první souvisí s fotografiemi karet. Máme zde např. snímek oficiální karty od Nvidie, tedy referenční řady. Ta má podobně tvarovaný chladič jako ostatní modely této řady a je vybavena 16pinovým napájecím konektorem. Připomeňme ještě, že nepřetaktované modely se základní 200W TBP mohou být vybavovány i dvojicí 8pinových . Karty mají tři porty DisplayPort 1.4 a jeden HDMI 2.1.

Unikají také snímky karet různých výrobců. Např. víme, že Gigabyte nabídne verze Aero OC 12G (viz obrázek níže), Eaglo OC 12G, Gaming OC 12G a WindForce OC 12G. Na internetu se objevily i uniklé snímky z e-shopů ukazující karty MSI, kde byly řady Gaming X Trio a Ventus ve verzích 2X i 3X, obě se základními takty i v OC verzích. Narazit lze i na snímky MSI a Zotacu.



Pokud jde o technické údaje, už je dobře známo, že by tu mělo být 5888 CUDA jader, 36 MB L2 cache a frekvence 1920 MHz v základu a 2475 MHz v Boostu. To má postačovat na dosažení hrubého výkonu v FP32 na hranici 29 TFLOPS. Dále je tu 12 GB paměti GDDR6 na užší 192bitové sběrnici, ale jde o rychlé 21Gbps čipy, takže se nakonec propustnost proti RTX 3070 lehce zvyšuje ze 448 na 504 GB/s. Proti této kartě se u nepřetaktovaných modelů také snižuje spotřeba z 220 na 200 W. Herní spotřeba by měla činit 186 W.





GeForce RTX 4070 Ti

GeForce RTX 4070

GeForce RTX 3070 Ti GeForce RTX 3070

Počet CUDA jader

7680 5888

6144 5888 Základní takt

2310 MHz 1920 MHz

1575 MHz 1500 MHz Boost takt

2610 MHz 2475 MHz

1770 MHz 1725 MHz FP32 výkon

40 TFLOPS 29 TFLOPS

22 TFLOPS 20 TFLOPS Paměti

12GB GDDR6X 12GB GDDR6X

8GB GDDR6 8GB GDDR6 Rychlost pamětí 21 Gbps 21 Gbps 14 Gbps 14 Gbps Paměťová sběrnice

192bit 192bit

256bit 256bit Paměťová propustnost

504 GB/s 504 GB/s

608 GB/s 448 GB/s TGP

285 W 200/225 W

290 W 220 W

Jeden z úniků se tak např. týkal i GPU-Z, kde se ukázal max. takt 2805 MHz, což je o 330 MHz více, než je oficiální Boost frekvence. Toto by hovořilo o hrubém výkonu dokonce 33 TFLOPS. Max. teplota GPU byla 70,6 °C, hot spot ale vrcholil hodnotou 85,9 °C. Max. TBP činila 200,6 W, samotné GPU si vzalo max. 169,3 W.

Na serveru Videocardz se objevily také nepříliš dobře čitelné oficiální benchmarky. Bez Frame Generation má RTX 4070 stejný výkon jako RTX 3080, RTX 3070 Ti pak překonává o 20 % a původní RTX 3070 pak o 30 % (připomeňme, že mají stejný počet jader, takže se liší úpravami architektury, vyššími takty, ale také větší a o trochu rychlejší pamětí). V případě zapnutí Frame Generation jsou rozdíly výkonů 40 % proti RTX 3080, 70 % proti RTX 3070 Ti a 80 % proti RTX 3070. Server videocardz.com prezentoval i snímek s rozdíly v 18 vybraných hrách, na ten se už podívejte ve zdroji

Ještě podotkněme, že se nadále mluví o oficiální ceně MSRP ve výši 599 USD, což by ve větších obchodech mohlo znamenat cenu základních modelů kolem 17 tisíc Kč s DPH (nejlevnější na trhu by se mohly podívat i k 16-16,5 tisíc, naopak u přetaktovaných modelů je pravděpodobná cena spíše někde kolem 19 tisíc).