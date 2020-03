Objevují se další informace o mobilních CPU Tiger Lake

S procesoryse na stránkách Světa hardware nesetkáváme poprvé, poslední dobou unikly např. různé benchmarky . Nyní tu máme další informace o těchto připravovaných procesorech. Měly by mít asymetrickou L1 cache o velikosti 48kB/32kB, hovoří se také o podpoře AVX2 a AVX-512. Nejúspornějšímají mít TDP na úrovni 4,5 W až 9 W, své místo by tu měl najít grafický čip Gen 12 Xe. Využito by mělo být pouzdro UP4 (BGA 1598) a maximem budou 4jádra s podporou 8 vláken. Tato CPU mají podporovat LPDDR4x paměti.