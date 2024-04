Objevují se první GeForce RTX 4070 na AD103, mají deaktivováno 42,5 % čipu

V březnu se objevila informace, že Nvidia chystá "refresh" karet GeForce RTX 4060 až RTX 4070. Tehdejší informace napovídaly o tom, že k žádné zásadní změně nedojde a tyto karty mají dostat jen výrazně omezené čipy z vyšší řad karet. RTX 4060 tak vedle AD107-400 měla dostat AD106-255 vycházející z RTX 4060 Ti. RTX 4060 Ti pak naopak vedle klasických verzí s AD106-350 měla dostat také AD104-150, což je verze původem z výkonnější RTX 4070. No a asi hádáte správně, že RTX 4070 měla dostat jiný čip také z vyššího modelu, tentokrát místo AD104-250 se zde měl objevit AD103-175-KX. A ono se tak skutečně děje.

Objevil se totiž screenshot z grafické karty MSI RTX 4070 Ventus 3X E 12 GB OC, se kterou měla aplikace GPU-Z nezvykle problém a hlásila ji jako neznámou kartu. Je to na první pohled s podivem, neboť RTX 4070 je už dlouhou dobu známá karta. Vše nasvědčuje tomu, že ji kompletně nerozpoznal právě kvůli tomu, že je tu čip AD103-175-KX, u kterého bylo aktivováno pouhých 5888 CUDA jader z 10240, které obsahuje plnohodnotný čip AD103. To znamená, že bylo deaktivováno 42,5 % čipu. To je opravdu masivní deaktivace velké plochy a spousty výpočetních jednotek.

Zatímco AD104 má plochu čipu 294 mm2, v případě varianty s čipem AD103 má RTX 4070 plochu čipu 379 mm2, což je o 29 % více. Pokud jde ale o další specifikace, zde se nezdá, že by došlo k jakékoli změně. Takty vypadají totožně (základ 1,92 GHz, Boost 2,475 GHz), stejně to vypadá i s 12 GB GDDR6X paměti na 192bitové sběrnici s 21Gbps čipy a propustností 504 GB/s.