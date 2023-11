Objevují se sestavy s Intel Core i9-14900KS, zatím neuvedené CPU má běžet na 6,2 GHz

Intel figurují už dva procesory, které dosahují Turbo frekvence 6,0 GHz, jde o minulý model Core i9-13900KS a nový Intel Core i9-14900KS. Te má podle popisků frekvenci až 6,2 GHz. Je dobře známo, že Raptor Lake byl schopen dosahovat velmi vysokých frekvencí, ostatně předchozí i9-13900KS byl prvním procesorem, který při přetaktování V nabídce procesorů společnostifigurují už dva procesory, které dosahují Turbo frekvence 6,0 GHz, jde o minulý model Core i9-13900KS a nový Core i9-14900K . Vypadá to však, že už brzy by se mohla objevit ještě rychlejší varianta. Na internetu se totiž objevily záznamy o počítačových sestavách, ve kterých figuruje procesor. Te má podle popisků frekvenci až 6,2 GHz. Je dobře známo, že Raptor Lake byl schopen dosahovat velmi vysokých frekvencí, ostatně předchozí i9-13900KS byl prvním procesorem, který při přetaktování přesáhl frekvenci 9 GHz , a Raptor Lake Refresh je na tom ještě lépe.

Není tak překvapivé, že když většina výkonných modelů šla s frekvencí o 200 MHz výše, že by se totéž mohlo týkat i nejvýkonnějšího modelu řady KS. Podle záznamů má mít novinka 36 MB L3 cache paměti. Další konkrétní údaje o procesoru už neznáme, předpokládá se však 150W spotřeba PBP a 253W MTP. Zvláštní je v daných sestavách nicméně použití starších a pomalejších pamětí DDR4-3200 (procesorem by nicméně měly být podporovány). Zvláštní je ale i to, že sestava je postavena s integrovaným grafickým čipem Intel UHD Graphics 770.