Objevují se zmínky o Intel Arc Pro A60 s 16 Xe jádry

Intel Arc Pro byly představeny v Arc Pro A60.

Profesionální grafické kartybyly představeny v srpnu minulého roku a šlo o verze A30M, A40 a A50. Ty měly maximálně 8 Xe jader a 1024 stream procesorů. Pokud jde o frekvenci, ta vrcholila hodnotou 2,0 GHz. Nelze je však běžně koupit samostatně, obvykle jsou k dispozici v rámci hotových sestav (OEM trh). Vypadá to však, že existují i další varianty, které by mohly přinést výrazně vyšší výkon. Objevil se totiž záznam v databázi benchmarku CompuBench, kde byla otestována dosud neznámá varianta

Podle uniklých údajů má karta dvojnásobný počet jader, což by teoreticky mělo posunout výkon na dvojnásobek. Najdeme zde 16 Xe jader s celkem 2048 stream procesory. Stále je to sice jen polovina toho, co má desktopová A770, i tak je to ale příjemná výkonová vzpruha proti dosavadním profesionálním verzím. Výkon je ale více než dvojnásobný i díky tomu, že frekvence se posunula z 2,0 GHz na 2,45 GHz. Teoreticky by se měl výkon zvýšit na 2,45násobek



V testu Level Set Segmentace - 128 v benchmarku CompuBench totiž proti modelům A50 vzrostly výkon z 3791 na 7935 MVoxelů/s, což znamená 2,09násobek. V případě Level Set Segmentace - 256 to bylo z 3774 na 8130 MVoxelů/s, což jde 2,15krát více. Vzhledem k navýšení počtu jader a navýšení frekvence by se ale dal očekávat již zmíněný 2,45násobný nárůst. Více informací o kartách ale neznáme. Předpokládá se sice 8GB paměť na 128bitové sběrnici, tyto hodnoty ale nebyly potvrzeny.