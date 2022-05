OC3D: nové Adrenalin skutečně umí podstatně zvýšit výkon Radeonů

OC3D.net tak vyzkoušel ovladače AMD Software Preview Driver May 2022 , které se zaměřily na hry pod API DirectX 11 a slibují i 17% zvýšení snímkovací frekvence. Dá se přitom říci, že i kdyby to bylo výrazně méně, i tak je tu důvod ke spokojenosti, když jediné, co musíme udělat, je prostě aktualizovat ovladače. AMD přitom bude pochopitelně prezentovat spíše ty lepší výsledky, což bude záviset na konkrétní hře i použitém hardwaru.

Test serveru OC3D byl proveden s využitím sestavy založené na procesoru AMD Ryzen 9 3950X s paměťmi DDR4-3600 (2x 8 GB) a referenční grafice Radeon RX 6800. Je tu ostatně přímo vyžadována nejmodernější grafika z řady RX 6000, abychom mohli počítat s vyšším výkonem her pod DX11. Později bychom se ale měli dočkat i na ostatních kartách a snad i APU. Testovány pak byly následující hry/benchmarky:

- 3DMARK - Assassin's Creed Odyssey - Crysis Remastered - Days Gone - Far Cry 5 - God of War - Kena: Bridge of Spirits - The Witcher 3: The Wild Hunt - Total War Warhammer III

V různých testech 3DMarku (samozřejmě s DX11) se ukázal jen velice mírný nárůst výkonu, a to v podobě pár set bodů navíc, což ve výsledných hodnotách mezi cca 10 a 40 tisíc bodů spíše zanikne. Ale co reálné hry?



V Assassin's Creed Odyssey jde o skutečně nezanedbatelný nárůst z průměrných 77 na 90 FPS (Full HD), což už je rozdíl, jaký lze očekávat od přesedlání na vyšší třídu grafických karet, takže pokud nám to zajistí jen nové ovladače, je to rozhodně důvod ke spokojenosti. Velice podobné to bylo v Crysis Remastered (101 vs. 118 FPS ve Full HD a dokonce +20 FPS ve 1440p) a i ve starém The Witcher 3 šlo o slušných +10 FPS navíc ve Full HD či 1440p.

Ve hrách Days Gone, God of War, Kena: Bridge of Spirits či Total War Warhammer III už byl nárůst snímkovací frekvence mnohem mírnější, ale pochopitelně stále vítaný. Naopak ve Far Cry 5 přišel velice mírný pokles výkonu o cca 1 - 3 FPS. Celkem tak v tomto testu výhody nových ovladačů jednoznačně převážily a každý si ostatně může sám provést svůj test na hře, která jej zajímá. Jak ale bylo uvedeno výše, potřebujeme k tomu příslušnou grafiku generace RDNA 2, jinak není třeba se obtěžovat.