Odstraněním DRM ochrany z Resident Evil Village se zvýší výkon

Otázku Denuva a jeho ovlivnění výkonu her jsme řešili především v roce 2018 a v některých testech se ukázalo, že skutečně může mít vliv jednak na dobu načítání a pak na snímkovací frekvenci, ať už jde o průměrnou anebo o její náhlé poklesy. Obvykle přitom šlo o srovnání her, které původně obsahovaly Denuvo či jiné DRM, ale pak se sami tvůrci rozhodli ochranu odstranit (případ id Software a Doomu), anebo se o to jako v dnešním případě postaraly skupiny crackerů.

Jde tak konkrétně o titul Resident Evil Village, z nějž lidé z Empress odstranili jak implementaci Denuva, tak i DRM systém V3 firmy Capcom. A ukázalo se, že bez tohoto "obohacení" hra celkově běží lépe a jde konkrétně o odstranění lagů, které se dříve objevovaly i vždy poté, co hráč odpravil nepřátelskou zombie. Opět tak můžeme na základě těchto testů bohužel konstatovat, že je tím vším bit pouze a jen onen poctivý zákazník, na jehož počítači hra poběží hůře než tomu, kdo si ji stáhne v cracknuté verzi. Takovému zákazníkovi nezbývá než se s tím smířit, pokud tedy nechce slevit ze své poctivosti a odpovědnosti k licenčnímu ujednání, a může jen doufat, že tvůrci se chytnou za nos a něco s tím udělají. Samotní lidé z Empress to pěkně od srdce popisují v nfo souboru přiloženému ke cracknuté verzi.

My se můžeme podívat také na video, které ukazuje, jak hra běží bez Denuva a V3:

V následujícím videu je zase vidět běh necracknuté hry, a to na PC s grafikou RTX 3080, takže máme možnost srovnání. A ukazuje se, že v některých případech se hra seká skutečně velice znatelně a hráči hlásili, že se to nezlepšilo ani v případě, když snížili kvalitu na minimum.





Zato v prvním videu vůbec nedochází k zaznamenatelnému poklesu snímkovací frekvence. Škoda že nemáme srovnání běhu hry na identické sestavě, ale vypadá to, že v tomto případě můžeme skutečně vinit samotný Capcom a jeho nedbalou implementaci DRM do hry. A je třeba si také uvědomit, že jde možná i o vědomou nedbalost, neboť je těžké si představit, že by o tom tvůrci díky vlastnímu testování nevěděli, respektive že by si nevšimli záseků a nedokázali si je spojit s DRM.

Ceny souvisejících / podobných produktů: