Omezení těžby ETH na RTX 3060 zcela padlo, objevil se rig se sedmi kartami

NVIDIA tak sama připravila své zákazníky o ochranu před těžaři, díky níž by se na trh pro hráče mohlo dostat víc karet GeForce RTX 3060. Vývojářská verze ovladačů, které neobsahujíc omezovač výkonu těžby Etherea totiž byla ke stažení přímo na stránkách NVIDIE a těžaři postupně přišli na to, jak pomocí HDMI atrap obejít omezení, která v ovladačích ještě zůstala. Stále ale šlo o karty zapojené přímo na základní desku alespoň pomocí 8 linek PCIe. Nefungovalo to tak na kartách připojených pomocí užšího rozhraní a plochých kabelů, což je právě i tento rig se sedmi RTX 3060 od firmy ZOTAC: