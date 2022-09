One Next Energy ukázalo 240Ah akumulátor s vynikající hustotou 1007 Wh/l

One Next Energy (ONE) se nesetkáváme poprvé. Té se už podařilo nacpat do Tesly Model S

Se společností(ONE) se nesetkáváme poprvé. Té se už podařilo nacpat do Tesly Model S akumulátor s více než 200 kWh , také víme, že chce ještě letos prezentovat SUV BMW iX s hybridním akumulátorem ONE Gemini a dosáhnout 965km dojezdu . Společnost sídlící v Michiganu v minulých dnech představila jednu část této hybridní skládačky. Šlo o 240Ah "bezanodový" akumulátor, který nemá tradiční grafitovou anodu, ta se sama o sobě nevyrábí, ale při funkci akumulátoru se formuje samotným kovem (lithiem). Výsledek má excelentní objemovou energetickou hustotu 1007 Wh/l, přičemž běžné články se dnes pohybují spíše do 750 Wh/l, jsou ale už i projekty, jako např. Enovix EX-1 , který by měl zahajovat výrobu modelů s 900 Wh/l.

CEO společnosti Mujeeb Ijaz se nechal slyšet, že ve velkosériové výrobě by cena těchto článků měla být poloviční proti těm standardním a pohybovat se okolo 50 USD na kWh. Poněvadž však bezanodové akumulátory dle společnosti ONE nemají příliš vysokou životnost, firma je bude vyrábět v rámci hybridních akumulátorů Gemini. Ty kombinují dvě různé chemické směsi do jedné baterie. V tomto případě bude druhou část tvořit standardní LFP. Ty jsou poměrně levné, mají vynikající životnost, vyšší odolnost vůči požáru i menší zastoupení kontroverzních materiálů, nevýhodou je ale jejich nízká energetická hustota.

Kombinací těchto dvou směsí vznikne akumulátor, který bude primárně využívat svou LFP část, které vysoký počet nabíjecích cyklů nevadí (drtivou většinu aut by obvykle přežil rovnou několikrát), ale pro potřeby dlouhých dojezdů zde bude bezanodová část s vysokou hustotou. Výsledkem by měl být akumulátor s životností přes 250 tisíc mil (400 tisíc km), což např. v USA o dvě třetiny převyšuje průměrný nájezd, při kterém jde vůz do šrotu.

Pokud jde o kontroverzní materiály použité v katodách, zatím jde stále o NMC články, tedy s využitím niklu, manganu a kobaltu. Podíl drahého kobaltu se ale neustále snižuje a brzy by se měl stát nulový, pracuje se také na snižování podílu niklu a jeho náhradu manganem, který je běžnějším a levnějším prvkem. Měly by se tedy posouvat od NMC směrem k LMO (LiMnO).



Společnost dále podotýká, že se jí jen za jeden rok podařilo dostat tyto akumulátory s 2Ah verzí na 240Ah články a předpokládá, že by velkosériová výroba akumulátorů Gemini měla být zahájena v roce 2026.