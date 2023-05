OpenAI uvádí Shap-E, umělou inteligenci pro generování 3D objektů

OpenAI pustilo do třetího rozměru a máme tu nový systém Shap-E. Model si lze stáhnout z GitHubu a použít např. přes Microsoft Malování 3D.

Ve 2D světě vytvořily generátory obrázků docela rozkol. Např. ve fotobankách některé jejich přijímání zakazují , ale takový Shutterstock je sice nepřijímá, ale pro zákazníky nabízí vlastní generátor postavený na systému DALL-E od OpenAI. Společnosti Adobe je to víceméně jedno, ta takové snímky umožní generovat svým vlastním AI systémem Firefly a AI výtvory i přijímá a Microsoft nedávno přidal generátor DALL-E do prohlížeče Edge . Nyní se námpustilo do třetího rozměru a máme tu nový systém. Model si lze stáhnout z GitHubu a použít např. přes Microsoft Malování 3D.

Výsledek si můžete nechat exportovat do formátu STL a rovnou si ho vytisknout i na 3D tiskárně. Uživatel ale musí počítat s tím, že jde o výpočetně náročnou záležitost. Nyní je podporována akcelerace pomocí GPU Nvidie a chce to i výkonný procesor. Pak se totiž vytváření může časově hodně lišit a výkonné PC s Nvidia GPU to může zvládnout v řádech minut, naopak slabší PC s grafickými čipy jiných výrobců na to může potřebovat i hodiny (jednoduché objekty ale zvládne systém i během sekund). Systém dokáže vytvářet i příslušné textury nebo Neural Radiance Fields (NeRF), které se používají např. pro rekonstrukci 3D scén v robotice, mapách měst, autonomním řízení, VR/AR a dalších.

Využití systému vidí OpenAI např. v generování objektů do 3D her, filmů nebo virtuální a rozšíření reality, může také sloužit k vědeckým a jiným simulacím. Osobně bych tu viděl nemalý potenciál pro designéry pro generování základních návrhů, od kterých se pak mohou odpíchnout.