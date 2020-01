Origin přináší vylepšené herní konzolo-PC Big O

Během loňského léta společnost Origin představila systém The Big O 2.0 , který v sobě kombinoval výkonné herní PC a konzole Xbox One X, PlayStation 4 Pro a Nintendo Switch. Šlo ovšem pouze o speciál, čili jeden kus svého druhu, který byl vytvořen na oslavu firemního výročí. Cenu takového vodou chlazeného systému bychom tak ani nechtěli znát, ovšem nyní tu máme další verzi Big O s ne tak bohatou výbavou, ale ta už zato bude určena pro běžný trh.

Origin navazuje na původní systém z roku 2010, který kombinoval hi-end herní PC s konzolí Xbox 360 a můžeme mluvit o verzi 3.0. Výrobce přitom mluví o tom, že na rozdíl od předešlých verzí bude ta nová přece jen dostupnější, ale i tak si zákazníci musí připravit cca 8 tisíc dolarů.

Oproti verzi 2.0 si už budeme vybírat, zda chceme k počítači do skříně přihodit konzoli Xbox One S Digital Edition, nebo PlayStation 4 Pro volitelně s grabovací kartou Elgato 4K60 Pro. Není přitom jasné, proč výrobce nenabízí výkonnější Xbox One X.

Origin zde využívá mírně upravenou skříň Corsair Crystal Series 280, která má dvě komory, a sice velkou vlevo pro PC a menší vpravo, kde bude samotná konzole. Ta navíc může být zproštěna obvyklého pevného disku, jejž pak lze nahradit pomocí až 2TB SSD. PC pak může běžet nezávisle na konzoli, čili obě zařízení mohou být zapnuta naráz.

Konfigurátor pak nabízí různé počítačové sestavy založené na platformách Intel i AMD, a to s tím, že nejlepší možná sestava končí na 8jádrovém procesoru, ovšem na kartě šetřit nemusíme a můžeme si zvolit i NVIDIA RTX TITAN. Dále je tu široký výběr mezi SSD a také řada klávesnic, myší a jiných periferií či doplňků. Zájemce si tak musí připravit za zcela základní model alespoň 2500 dolarů a ušetřit může třeba právě na tom, že si namísto PS4 Pro zvolí slabší Xbox One S.

Ceny souvisejících / podobných produktů: