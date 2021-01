OSIRIS-REx se už chystá k odletu, ještě jednou se ale podívá na svůj asteroid

Misi OSIRIS-REx lze zatím považovat za velký úspěch, a to především právě s ohledem na množství materiálu, které zachytil sběrný koš s využitím stlačeného dusíku. NASA doufala alespoň v 60 gramů vzorků, ale nakonec půjde spíše o kilogramy, neboť koš byl plný a aby z něj materiál neunikal, musel být spěšně uzavřen do návratového modulu





Sonda se pohybuje u asteroidu Bennu už od konce roku 2018, od když jej mapovala, zkoumala a připravovala se na sestup. Před několika měsíci tak úspěšně přistála v místě zvaném Nightingale a NASA počítala s tím, že celá procedura se možná bude muset opakovat, pokud sonda nesebere dost materiálu. OSIRIS-REx už ale nic takového dělat nemusel a naopak se začal připravovat na návrat.

NASA nyní už stanovila, že OSIRIS-REx opustí Bennu 10. května tohoto roku. Ovšem dříve se mluvilo o březnu, takže co způsobilo tento odklad? Důvod je prostý, NASA chce provést nad Nightingale ještě jeden nízký průlet, aby se mohla pořádně podívat na to, jak přistání sondy a sběr vzorků pozměnil tvář asteroidu. Současně s tím si NASA ještě ověří funkčnost různých přístrojů po rocích služby a pak je tu i třetí důvod, a sice výhodnější postavení vůči Zemi, což znamená energeticky efektivnější návrat s nižší spotřebou paliva.

Let k Zemi ale bude i tak velice dlouhý, neboť odlet v březnu i v květnu bude znamenat to, že vzorky přiletí a přistanou ke konci září roku 2023. NASA plánuje jejich sestup v oddělvším se modulu Sample Return Capsule (SRC) v oblasti Utah Test and Training Range amerického letectva.

