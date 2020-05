Overclockeři dohnali Intel Core i9-10900K na 7,7 GHz na všech jádrech

Dnes skončilo informační embargo na procesoryod Intelu a internet se tak hned zaplnil testy, které už mohly oficiálně vyjít na světlo světa. My se nyní podíváme zejména na přetaktování 10jádrového procesoru Intel Core i9-10900K. Zatímco pro jedno jádro Intel uvádí takt až 5,3 GHz v rámci Thermal Velocity Boost (jinak je to 5,1 GHz u TB2.0 nebo 5,2 GHz TBM3.0), pro všechna jádra uvádí hodnoty 4,8 GHz, resp. 4,9 GHz. První oficiální testy ukázaly, že se mnohým redakcím povedlo vyhnat všechna jádra na zhruba 5,1 až 5,2 GHz, výjimečně to šlo na 5,3 GHz. Připomeňme, že nedávno jsme tu měli ještě uniklé benchmarky, kde údajně dosáhli na 5,4 GHz . Ve světle nynějších hodnot to ale nevypadá moc reálně. Jenže úplně jiné výsledky lze dosáhnout, pokud se to vezme pořádně od podlahy, což provedl overclocker Elmor se svým týmem.