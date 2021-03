Overclocking Intelu Core i9-11900K: dosaženo 6,5 GHz i 7,05 GHz

Nové procesory Intel Rocket Lake-S se už dostaly do rukou overclockerů, kteří zkoušeli, co by z nich šlo vytáhnout. Konkrétně šlo o procesor. Ten má mít základní frekvenci 3,5 GHz, Boost na všech jádrech 4,8 GHz, na jednom jádře pak 5,2 GHz a Thermal Velocity Boost dokonce činí dokonce 5,3 GHz. Tento procesor má 8 jader, podporu 16 vláken, 4 MB L2 cache (512 kB na jádro) a 16 MB L3 cache. V Indii (YouTube kanál PC Wale) si na pomoc vzali tekutý dusík a povedlo se jim dosáhnout frekvence 6498,44 MHz při napětí 1,678 V.