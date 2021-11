Pákistánský zmar: scalpovací ceny za oprášené 4 či 5 let staré grafiky

I u nás ceny grafických karet opět, respektive vytrvale rostou, ovšem zdaleka jsme nedospěli až do bodu, kdy by byly na primárním trhu nabízeny karty Vega či Polaris za nehorázné částky. V bazarech samozřejmě nalezneme nabídku starších karet i za ceny, které vyvolávají neodolatelné nutkání ťukat si na čelo, ovšem to není nic v porovnání s nabídkou oficiálních pákistánských distributorů.

Dle wccftech přitom nejde jen o ceny, ale také o to, že v podobných regionech si málokdo dělá hlavu s dodržováním embarga, čili karty se vesele prodávají hned, jak jsou k dispozici. Je přitom nad slunce jasné, že tu nejde o hraní, ale v první i poslední řadě o zisk. Na to ostatně ukazuje i to, že v uvedené tabulce máme hned za produktovým označením sloupek s jeho výkonem (hashrate) pro těžbu kryptoměn.

Konkrétně tu jde o nabídku distributora AU Technologies, jednoho z těch větších, který nabízí karty firem Sapphire či Palit. Jde přitom i o staré modely jako RX 480, RTX 570, RTX 590, RX 5600 XT a RX Vega 64, které jsou jistým způsobem repasovány a dále už bez záruky nabízeny výměnou jedině za hotovost. A kolik? Takový Radeon RX 480 je takto k dispozici za sto tisíc rupií, čili necelých 13 tisíc korun s nabídkou partnerské slevy pěti tisíc rupií. To je přitom částka, za niž může tato karta pokračovat dále do nabídky obchodů, které pochopitelně také budou chtít svou marži.

Ale co modernější karty? Následující nabídka distributora Pacific Computers se týká evidentně firmy Asus a především jejích GeForce Ampere. Kupodivu tu jsou ještě také staré verze karet bez omezovače výkonu těžby, které jsou příslušně označeny jako NON LHR a tomu odpovídá i jejich cena. I zde je tak naprosto jasné, k čemu nabízené karty mají sloužit.

Opět jde o ceny distributora, ne o konečné částky pro běžné zákazníky a je vcelku pochopitelné, že o herní výkon při jejich stanovování vůbec nejde. Čili taková RTX 3080 STRIX LHR vyjde v přepočtu na cca 44 tisíc korun a stará NON LHR rovnou na 61 tisíc.

Asi těžko bychom tak v Pákistánu našli nějakou výkonnou grafickou kartu, na níž by běželo něco tak přízemního jako počítačová hra a zde se nabízí otázka, zda vzhledem k současným hodnotám kryptoměn vůbec lze v dohledné době očekávat návrat do normálního stavu i v případě, že se podaří významně navýšit výrobu. Není třeba se už skutečně začít obávat dopadu nafouklých cen na celý svět herních PC, když si za cenu celé moderní herní konzole nekoupíme ani slušnou mainstreamovou kartu a do toho se nám navíc tlačí streamovací herní služby? Toho by se ovšem měly obávat především ty společnosti, jichž se týká tento článek.



