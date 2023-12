Paměti DRAM zdražují, DDR5 čipy šly s cenami až o 20 % nahoru

Ceny pamětí poměrně dlouho klesaly, společnost Trendforce ale už v létě upozorňovala na to, že přes stagnaci se dostaneme na rostoucí ceny. Jak se ale ukazuje, nárůst byl mnohem větší, než se čekalo ještě před dvěma měsíci. Tehdy se mluvilo o 0-5% nárůstu cen u pamětí DDR4 a 3-8 % navíc u DDR5. Společnosti jako Samsung, Micron a SK Hynix ale omezily produkci natolik, že bychom byli rádi, kdyby šlo jen o ta čísla, která byla nedávno predikována.

Podle nedávných průzkumů totiž ceny DDR5 pamětí stouply o 15-20 %, v případě DDR4 pak o 10-15 % a v případě starších typů DDR3 to pak bylo o 10 %. Dlouhou dobu byl totiž na trhu přebytek nabídky pamětí, což tlačilo jejich ceny dolů. Výrobci na to reagovali omezováním produkce, nicméně nyní se nám situace zase obrací a nabídka nestačí pokrývat poptávku (tyto cykly neustálého vyrovnání a přeskakování z jednoho extrému do druhého nejsou ničím novým). Poptávku táhnou především servery, nicméně i u spotřebitelů se DDR5 konečně stává docela standardem.

Zatímco Samsung ještě ve třetím čtvrtletí omezoval výrobu, opětovně navýšit ji plánuje až od jara příštího roku. SK hynix a Micron mají rozumné skladové zásoby čipů a oproti Samsungu výrobu zase pomalu navyšují už teď, což snad pomůže v tom, aby se ceny už dál příliš nenavyšovaly.