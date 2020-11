Pantera Pico PC: miniaturní PC se zábavním dokem

Chuwi LarkBox letos odstartoval vlnu mini PC, které jsou ještě menší než běžný Intel NUC a svým tvarem se pomalu blíží kvádru. Tyto počítače proto můžete velmi snadno přenášet a používat všude, kde je k dispozici nějaký monitor, klávesnice a myš. Na stole přitom díky svým miniaturním rozměrům nezaberou skoro žádné místo. Jeden takový model představil nedávno také výrobce Ningmei , který patří do ekosystému Xiaomi. Uběhlo jen pár dní a na trhu se objevil další zástupce: Pantera Pico PC od nově vzniklé společnosti XDO. Nezamíří rovnou na trh, ale nejprve bude k dispozici v rámci crowdfundingové kampaně na platformě Indiegogo.

Novinka si zaslouží naši pozornost hned z několika důvodů. Zaprvé je to nabídka portů, kterou byste od počítače této velikosti nečekali. K dispozici jsou hned tři porty USB Type-A 3.0 a k tomu ještě čtvrtý s verzí 2.0. Nechybí ani reversibilní port USB Type-C, který slouží k napájení počítače. Dále nechybí výstup HDMI 2.0, 3,5mm audio jack ani čtečka karet microSD. Pokud se na Indiegogo podaří dosáhnout požadované částky, nabídne výrobce ke svému miniPC také dokovací stanici XDO Xentaur. Mnoho podrobností zatím o tomto volitelném příslušenství nemáme. Na renderech lze vidět, že bude možné počítač vložit do tohoto „zábavního doku“ a pravděpodobně používat i bez připojení k elektrické sítí. Součástí by totiž měl být reproduktor a integrované baterie. Očekávat můžeme i další konektory.

Pantera Pico PC využívá čtyřjádrový procesor Intel Celeron J4125, který se předtím objevil v řadě dalších mini PC. Vyžaduje aktivní chlazení, takže zcela neslyšitelný provoz kvůli ventilátoru nečekejte. Počítač by měl být dostupný s až 8GB operační pamětí LPDDR4 a 512GB úložištěm eMMC, volitelně lze pomocí slotu M.2 SATA III připojit také SSD. O bezdrátovou konektivitu se postará Wi-Fi a Bluetooth 4.2. Podle výrobce je podporován operační systém Windows 10 a linuxové distribuce včetně Ubuntu.

Hliníkové tělo Pantera Pico PC o šířce asi jen 6 cm bude vyrobeno z hliníku. Na trhu by se měly objevit až tři barevné varianty – kromě tmavě šedé se objevila také červená a modrá. Na vrchu šasi si můžete všimnout dekorativního barevného podsvícení. Zatím není jasné, zda bude mít uživatel možnost přizpůsobení barvy, případně světelných efektů. Nové mini PC bude na Indiegogo k předobjednání od 8. prosince. Pokud stihnete nabídku Super Early Bird, která by se měla týkat prvních 100 až 200 kusů, můžete počítač získat za 129 dolarů (2 900 Kč). To je o 40 % méně, než by měla činit doporučená prodejní cena.

Ceny souvisejících / podobných produktů: