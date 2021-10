Pat Gelsinger: k úspěšnému hardwaru je v prvé řadě zapotřebí software

Patrick Gelsinger se tento týden postaral o rozruch především díky svému sebejistému prohlášení, dle nějž je novodobá éra společnosti AMD u konce a otěže výrobce výkonnějších a zkrátka lepších procesorů x86 díky generacím Alder Lake a Sapphire Rapids opět převezme Intel. Na to si ale ještě počkáme a nyní je tu přeci jen jiné téma.

Gelsinger nyní v podstatě využil slova profesora počítačových věd Alana Kaye, který prohlásil, že kdo chce být opravdu úspěšný ve vývoji softwaru, ten by si měl tvořit také vlastní hardware. A pokud chceme dle Gelsingera mít úspěšný hardware, musíme především pro něj vyvíjet také software, což je dle logiky věci ten samý výrok, dle nějž je prostě hardware se softwarem pevně spojen.

V praxi to znamená, že Intel bude i nadále spolupracovat s vývojáři softwaru, a to možná ještě více než doposud. Ovšem vedle toho si chce tvořit také vlastní software, který by se měl stát dalším produktem přivádějícím do firmy zisk. Sám Gelsinger uvedl, že nabízení křemíku nepodporovaného softwarem je ve své podstatě "bug", přičemž sám přitom rovnou dává software na první místo: "Musíme poskytnout nové softwarové možnosti a pak je musíme být schopni provozovat, akcelerovat a zabezpečit pomocí hardwaru. A právě toto je pro mě ona velká změna, kterou musím v Intelu provést".

Server Tom's Hardware zmiňuje jako příklad takového přístupu právě to, co si pro sebe vytvořila NVIDIA pomocí platformy CUDA. Ta je dnes široce využívána HPC a AI aplikacemi, čili NVIDIA si zde pro sebe vytvořila úspěšnou platformu, která jí z dlouhodobého hlediska zařídí stabilní poptávku po jejím hardwaru.

Intel má zase především díky Kodurimu k dispozici své oneAPI, které má sjednotit programování pro firemní CPU, GPU, FPGA či jiné čipy a především pak vývojáře přimět k využití intelovských instrukčních sad. A právě za tímto účelem chce Gelsinger více než kdy předtím spolupracovat s těmito vývojáři. Těm by přitom Intel mohl v budoucnu nabízet své vlastní softwarové nástroje, o nichž ještě není připraven v detailech hovořit, ale mohla by to být třeba pokročilá telemetrie, která by vývojářům antivirů umožnila lépe a snadněji detekovat malware, čili o tom můžeme uvažovat jako o softwarových polotovarech.



