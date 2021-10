Pat Gelsinger: nedostatek čipů vydrží až do roku 2023

Nemůžeme se přitom divit tomu, že Patrick Gelsinger není v tomto ohledu optimistický , neboť pokud má být nedostatek čipů vyřešen především díky zprovoznění nových výrobních kapacit, pak skutečně nelze očekávat, že by se tak mělo stát už někdy v polovině příštího roku, o níž se mluvilo doposud asi nejčastěji. Ostatně i Lisa Su nedávno uvedla , že sama neočekává vyrovnání poptávky s nabídkou před koncem příštího roku a že v druhém pololetí dojde k jistému uvolnění. Čili jinými slovy se poptávka s nabídkou vyrovná spíše až v roce 2023, i když prognóza šéfky AMD zní v tomto ohledu přece jen o chlup optimističtěji než to, co nám předkládá Gelsinger.

Každý ovšem pochopitelně může o nedostatku a jeho konci hovořit především ze svého pohledu, čili Gelsinger v tomto případě především s ohledem na kapacity svého Intelu. Pozitivní na jeho vizi je přitom alespoň to, že situace by se nyní už měla postupně a pomalu lepšit a ne prohlubovat. Gelsinger konkrétně uvedl, že "aktuálně se nacházíme v nejhorším období, během následujících kvartálů se to bude pomalu zlepšovat, ovšem nabídka se s poptávkou nevyrovná do roku 2023".



Předpokladu Lisy Su se blíží také to, co letos pronesl Jensen Huang , dle nějž má nedostatek grafických karet vydržet až do druhé poloviny příštího roku. V tomto případě si ale také počkáme na to, co svým vstupem na trh se samostatnými grafickými kartami způsobí Intel, ovšem ten se zde bude spoléhat na 6nm kapacity firmy TSMC a ne vlastní továrny, přičemž v případě kapacit výrobců samotných karet bude v podstatě brát ze stejného soudku jako AMD a NVIDIA.

