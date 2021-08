NVIDIA: nedostatek karet přetrvá po větší část roku 2022

Kde kdo má v živé paměti, jak NVIDIA brzy po nástupu grafických karet GeForce RTX 3000 tvrdila, jak se situace zkraje nového roku výrazně zlepší. Nakonec přišel pravý opak, ovšem je třeba říci, že tento vývoj NVIDIA nemohla moc ovlivnit, neboť šlo o další vlnu těžby kryptoměn na grafických kartách spojenou s prudkým růstem jejich hodnot. Dostupnost karet se tak reálně prudce zhoršila a začaly výrazně růst jejich ceny, čemuž dále napomáhali také scalpeři, kteří se na nové GeForce či Radeony zaměřili hned po jejich vypuštění na trh.

Jak ale dokládají informace o tržbách NVIDIE , slíbený prudký nárůst výroby karet GeForce skutečně přišel, ale poptávka by zvládla i výrazně vyšší objem výroby, takže i přes nástup LHR verzí karet a ochabnutí zájmu ze strany těžařů ceny karet zatím zůstávají vysoké a výběr také není bohatý. Kdo ale je ochoten zaplatit vyšší cenu, ten už alespoň má možnost volit ze skladových zásob.





Co ale tvrdí Jensen Huang o dostupnosti karet v příštím období? Nutno říci, že nyní už může mít velice dobrou představu o výrobní kapacitě, která bude v příštích měsících k dispozici, dále i o tom, jak zájem těžařů ovlivnily LHR verze, i když jejich reakce budou i nadále těžko předvídatelné, zvláště když se nyní povedlo obnovit část ztraceného výkonu LHR karet . Přesto jde do velké míry jen o věštbu.

Huang předpokládá, že trh s grafickými kartami bude ovlivněn nedostatečnými dodávkami ještě po větší část příštího roku, čili dle šéfa NVIDIE by se ceny mohly dostat k doporučeným částkám nejdříve někdy za rok. Příčinou má být právě příliš vysoká poptávka.

To je samozřejmě jen předpoklad, který může a nemusí vyjít a navíc je tu otázka, nakolik to Huang myslí opravdu upřímně a zda mu nejde i o něco jiného. Jak jsme se dozvěděli právě včera, NVIDIA předpokládá, že tržby z karet CMP (těžební akcelerátory) budou klesat a časem zcela zmizí, což značí, že se mohou pro výrobu herních grafik uvolnit nezanedbatelné kapacity. Trh s herními kartami se také bude postupně sytit a v příštím roce už budou zákazníci čekat na novou generaci NVIDIA Ada Lovelace či AMD RDNA 3, i když je pravda, že někdy v zimě by NVIDIA měla nabídku oživit pomocí modelů SUPER.

Jensen Huang tak samozřejmě pouze vyřkl svůj názor, přičemž ten můj zase je, že jeho slova mohou být značně ovlivněna jeho osobním přáním udržovat napětí na trhu co nejdéle a s ním i nejistotu o tom, zda snad brzy nebude opět ještě hůř. Uvidíme.



