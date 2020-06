PayPal patrně brzy nabídne služby pro nákup a prodej kryptoměn

PayPal se sice odvrátila od

Službase sice odvrátila od kryptoměny Libra od Facebooku , to ale neznamená, že s kryptoměnami vůbec nepočítá. Právě naopak. Už od roku 2018 umožňuje přijímat platby v Bitcoinech (např. výběr z kryptoměnových služeb jako Coinbase), nicméně nebylo možné je nakupovat a prodávat. To by se ale mohlo v budoucnu změnit a Paypal i Venmo by podle neoficiálních informací měly mít nějakou formu zabudované kryptoměnové peněženky.

Tomuto napovídá více indícií. Jednak o tom mluví různé zdroje, jednak PayPal zveřejnil několik inzerátů na pracovní pozice spojené právě s kryptoměnami. Předpokládá se, že by systém mohl být založen na systému od Coinbase, nicméně další často zmiňovanou možností je Bitstamp. Hovoří se dokonce o tom, že by se tak mělo stát do tří měsíců, zatím ale není vůbec jasné, které kryptoměny by měl nový systém podporovat. Služba by se brzy mohla dostat až k 325 milionům uživatelů PayPalu.



Ceny souvisejících / podobných produktů: