PayPal skutečně přichází s podporou kryptoměn jako Bitcoin

Před zhruba 4 měsíci se objevily zprávy o tom, že PayPal bude podporovat kryptoměny . Společnost nedávno dostala tzv. Bitlicence od New York State Department of Financial Services (NYDFS) a už počátkem roku 2021 tak umožní svým uživatelů "prodej" a "nákup" kryptoměn. Nemělo by zůstat jen u Bitcoinu, ale počítá se s podporou dalších kryptoměn jako Ethereum Bitcoin Cash nebo Litecoin (ne nutně hned od začátku).