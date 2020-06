PCI-SIG už v příštím roce vypustí specifikace rozhraní PCIe 6.0

Peripheral Component Interconnect Special Interest Group (PCI-SIG) zveřejnila nové informace o tom, jak vyvíjí nové specifikace rozhraní PCI Express 6.0, které nastoupí po verzi 5.0 a také dnes aktuální 4.0, jež ovšem ještě ani nebyla plně adoptována. Podporují ji v případě PC pouze platformy společnosti AMD, které jsou založeny na architekturách Zen 3 a Navi. Od Intelu jsme mohli očekávat, že možná již Coffee Lake-S také přijdou s podporou PCIe 4.0, ale spíše to budou až Rocket Lake-S na deskách se Z490 a jako první platforma Intelu pro toto rozhraní tak možná přijde serverová Ice Lake-SP . PCIe 4.0 podporují také čipy A100 generace NVIDIA Ampere a to samé lze očekávat i od herních verzí.

Specifikace PCI Express 5.0 tak byly vypuštěny do světa v květnu předchozího roku, přičemž ty nabídnou oproti verzi 4.0 především zdvojnásobení datové propustnosti jedné linky na 32 GT/s. To tak znamená, že čtyři linky PCIe 5.0 se vyrovnají plnému 16linkovému rozhraní dnes nejrozšířenější verze PCIe 3.0.

A jak nám potvrzuje další část prezentace popisující rozhraní PCIe 6.0, to nabídne opět další zdvojnásobení propustnosti, a to na 64 GT/s na linku, čili v tomto případě by už propustnost plného PCIe 3.0 zajistily pouhé dvě linky PCIe 6.0. Finální verzi specifikací tohoto rozhraní pak PCI-SIG slíbilo na příští rok s tím, že ještě letos dodá po verzi 0.5 novější 0.7.

Verze PCIe 6.0 nově využije impulsovou amplitudovou modulaci PAM4, aby do datového streamu dostala více bitů a k tomu bude potřeba také nezbytná technologie pro korekci chyb FEC (Forward Error Correction). Právě to tak má především stát za zvýšením celkové propustnosti při potřebné spolehlivosti přenosů dat.



Dostupná prezentace (viz VideoCardz ) také s rozhraním PCIe 6.0 spojuje 800Gbps Ethernet a aplikace v rámci systémů pro umělou inteligenci a strojové učení. Je ostatně zřejmé, že běžná domácí PC obecně nedokáží najít využití pro tak rychlé rozhraní, ostatně se nedá říci, že by jejich uživatelé obecně prahli byť jen po novém PCIe 4.0. Ale kdo ví, na rychlých budoucích standardech PCIe by mohly být za několik let postaveny vícečipová či čipletová řešení, ostatně v nich lze vidět budoucnost. I když na druhou stranu lze očekávat spíše to, že společnosti jako AMD, Intel a NVIDIA pro tyto účely nakonec využijí vlastní rozhraní jako Infinity Fabric či Xe Link/CXL.

Ceny souvisejících / podobných produktů: