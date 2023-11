PCIe 5.0 SSD řadič Silicon Motion SM2508 s 5 jádry ARM slibuje spotřebu 3,5 W

PCIe Gen5 jsou sice pekelně rychlá, mají ale problém ve vysoké spotřebě, což dělá problematickým i chlazení s velkým pasivním chladičem. Spousta výrobců se tak uchyluje k Silicon Motion SM2508, o kterém se už

Nová SSD pro sběrnicijsou sice pekelně rychlá, mají ale problém ve vysoké spotřebě, což dělá problematickým i chlazení s velkým pasivním chladičem. Spousta výrobců se tak uchyluje k aktivnímu řešení snižování teploty . Velký podíl na vysoké spotřebě má u těchto SSD jejich řadič, který může téměř za polovinu celkové spotřeby. Např. Phison E26, který je použit na mnoha SSD s PCIe Gen5, totiž vykazuje 5W spotřebu, což u SSD s celkovým odběrem okolo 12-13 W dělá opravdu nemalou část. Nový, o kterém se už mluví nějakou dobu , by ale mohl být znatelně úspornější a hovoří se o méně než 3,5 W. Těchto ušetřených 1,5 W sice na celkové spotřebě PC neudělá žádný zázrak, nicméně SSD tak posune blíže k 10W hranici, a tedy i schopnosti to uchladit i pasivně.

Nový řadič je tvořen procesorem založeným na 4 jádrech AMD Cortex-R8 s frekvencí 1,25 GHz a jednom jádře AMD Cortex-M0. I když se původně hovořilo o výrobě pomocí 12nm FinFET procesu, nyní se zmiňuje 6nm EUV proces od TSMC, který má proti 12nm přinášet 45% snížení spotřeby. Oproti Phisonu E26 s 8kanálovým řadičem pamětí DRAM s 2400 MT/s tu máme sice také 8kanálový řadič, zvládá ale 3600 MT/s. Dále se hovoří o tom, že by novinka měla zvládat sekvenční čtení s rychlostí až 14,5 GB/s (někdy uvádí "jen" 14 GB/s) a zápis se 14 GB/s, v případě náhodných přístupů se pak mluví o 2,5M IOPS u čtení a 2,4M IOPS u zápisu. Má to však jeden háček. První SSD s tímto řadičem se mají objevit až v roce 2025 (Silicon Motion nicméně připravuje levnější SM2504XT, který by mohl být k dispozici už v roce 2024, ale i to je zpoždění).