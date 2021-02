Perseverance je v pořádku, poslal další snímky a bude i video z přistání

Rover Perseverance sice v pořádku přistál , ale NASA jej pochopitelně ihned poté začala testovat, zda v pořádku přežilo všechno jeho vybavení a vypadá to, že na žádný problém nenarazila. My ale můžeme být zatím zvědaví na nové snímky z prostředí kráteru Jezero a rovněž na záběry z přistání roveru.

Video nám NASA sice nabídla už z přistání roveru Curiosity , ovšem to, které bude zveřejněno dnes v osm hodin večer, bude mnohem kvalitnější a mělo by ukázat i celé spuštění Perseverance na povrch Marsu. Ostatně výše uvedený snímek je součástí chystaného videa, takže je opravdu na co se těšit. Sledovat budete moci zde: