Perseverance má problém, kamínky v mechanismu pro sběr vzorků

Jak si dobře vzpomínáme, Perseverance měl při svém prvotním pokusu o sběr vzorků spíše opačný problém. Vybral si takový cíl, jehož materiál se v dutém těle vrtací hlavy rozpadl a vysypal ven, takže první "zkumavka" určená pro sběr vzorků byla zcela prázdná. To přitom ani nevadilo, neboť NASA stejně plánovala, že alespoň jeden vzorek bude obsahovat tamní atmosféru.

Nyní je tu ale jiný problém, nad nímž si v NASA JPL mohou lámat hlavu. V mechanismu Sample Caching System totiž uvázly dva kamínky a ještě nějaký prach, přičemž tento materiál na daném místě nemá co dělat a viditelně překáží. Další pokračování ve sběru vzorků by tak mohlo způsobit poškození tohoto mechanismu, takže NASA chce nejdříve nevítané kousky vzorků dostat pryč.

Koukáme se na otvor zásobníku, skrz který se z vrtací hlavy získává sebraný vzorek. Přímo do něj se tak zasouvá dutý vrták, který by měl správně zajet do hloubky 13,1 cm, aby vyložil svůj náklad, čili v tomto ohledu je Perseverance dle některých průzkumů zcela průměrný muž.

Při posledním sběru vzorků během 7. ledna tohoto roku se ale ukázalo, že do výše uvedené hodnoty ještě přibližně centimetr chyběl a z okolních fotografií je jasné, že za to může materiál, který se dostal i mimo otvor, což se prostě občas stává.





A že jde skutečně o opačný problém než při prvním pokusu o sběr vzorků, to nám ukazuje i tento snímek, kde jasně vidíme zbytky uvízlé ve vrtáku, který by v daný moment už měl být prázdný.

NASA se mezitím snažila získat co nejvíce podkladů pro to, aby se mohla rozhodnout o dalším postupu, což ještě nenastalo. My tak ani nevíme, jakým způsobem chce NASA ústí zásobníku vyčistit. Dozvídáme se přitom, že tento mechanismus byl navržen s tím, že může být časem zanesen, čili by měl fungovat v každém případě. NASA ale přesto chce zajistit, aby kamínky zmizely a hodlá si k tomu vyhradit veškerý potřebný čas. Jaké má ale možnosti, to jsme se nedozvěděli.

