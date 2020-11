Phison E18 poskytne moderním SSD až 7400 MB/s

Výkonná SSD pro PCIe 4.0 zatím moc oblíbena nejsou, a to jednak proto, že samotné rozhraní PCIe 4.0 ještě není příliš rozšířeno a pak také proto, že praktický přínos rychlých SSD je diskutabilní. Intel stále ještě nemá na trhu desktopovou ani HEDT platformu, která by PCIe 4.0 mohla nabídnout. Časy se mění, takže technologickým lídrem je dnes spíše AMD, což platí právě především v desktopu.

Rychlá SSD ale mají v sobě velký potenciál, jak nám ukazují nové herní konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Díky NVIDII ale také víme , že společně s vysokou propustností moderních SSD přichází i vysoké nároky, které sama bude řešit pomocí technologie RTX IO. Jedná se o to, že onen příval dat musí také počítač zpracovat a pokud jde navíc o komprimovaná (herní) data, může na to padnout značná část výkonu i mnohajádrových procesorů. Pokud se ovšem spojí rychlé datové úložiště a akcelerované zpracování čtených dat, máme šanci na další skok ve výkonu, který bude pro každého velice citelný. Však kolik času už hráči strávili zíráním na načítací obrazovky? Nové konzole se od nich už mají téměř oprostit, takže brzy poté by už mohl přijít čas i pro uživatele PC, i když zde nelze počítat s náhlými změnami.