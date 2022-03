Phison: výkonná SSD pro PCIe 5.0 budou vyžadovat aktivní chlazení

Už dříve se mluvilo o tom, že rozhraní PCIe 5.0 bude zřejmě přelomovým , co se týče potřeb chlazení příslušných SSD. Nyní se opět ozvala společnost Phison, která vyrábí dobře známé SSD kontrolery, a musí tak dobře vědět, jaké budou nároky budoucích SSD na energii i chlazení.

Phison tak říká, že se máme připravit na hi-end SSD pro PCIe 5.0, které už budou běžně potřebovat aktivní chlazení, čili soustavu kovového pasivu a ventilátoru, přičemž důležitou roli tu může hrát i heatpipe, jako na přiloženém obrázku.

Nedá se totiž říci, že by celý koncept M.2 SSD v PC počítal s aktivním chlazením. Příslušné sloty jsou na dnešních deskách posázeny všude možně a těžko tu hledat nějaký systém, který by myslel na to, zda existuje nad sloty dost místa pro rozměrnější chladiče, aniž by se ty vzájemně omezovaly s dalšími komponentami.

Na druhou stranu tu ale nepůjde o všechny pozice M.2, alespoň ne hned jak se objeví první hardware pro PCIe 5.0. Bude to spíše jen ta první či hlavní, která bude napojena přímo na procesor, ovšem právě takové pozice bývají vklíněny mezi procesorovou patici a první slot PCIe x16, kde může rozměrnější chladič SSD vadit především procesorovému chladiči.

Společnost Phison ale také upozorňuje, že moderní SSD kontrolery dokáží pracovat i při velice vysokých teplotách, a to až 120 °C. Jenomže pokud takto rozhicovaný kontroler přes společný pasiv zahřívá i paměti NAND Flash, jejich schopnost udržovat data v buňkách klesá. Dle zástupce firmy tu jde o teploty překračující 70 až 85 °C dle typu paměti a ideální teplota pro celé SSD činí 25 až 50 °C.

Do budoucna tak představují problém právě čím dál více náročné kontrolery, jejichž rostoucí spotřeba se projeví ve formě zvýšeného objemu odpadního tepla, které je třeba dostat pryč od malé kartičky. Co s tím? Zůstává tu především jedna nevyužitá možnost, a sice přechod na lepší výrobní proces a v případě Phisonu by to byla konkrétně 7nm třída. To se pochopitelně prodraží, ale TDP daného kontroleru může být mnohem nižší. Vedle toho je možné také snižovat počet NAND kanálů, ovšem pochopitelně za cenu nižšího výkonu.

Ve výsledku se tak firmy jako Phison budou snažit udržet spotřebu a výdej tepla příštích SSD na uzdě, aby především v noteboocích bylo možné je využívat i bez aktivního chlazení. Pro desktopy ale zcela jistě přijdou i modely, které s ohledem na spotřebu nebudou přijímat kompromisy a v jejich případě bude třeba chladit mnohem více než dnes.



Ceny souvisejících / podobných produktů: