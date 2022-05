Plán NVIDIE: nejdříve RTX 4090 a pak až slabší karty?

GeForce RTX 3000 Ampere byly představeny konkrétně ve třech verzích, přičemž nejdříve přišla na trh RTX 3080, o týden později RTX 3090 a na RTX 3070 si první zákazníci počkali ještě další měsíc. A je zřejmé, že nástup karet RTX 3080 a RTX 3090 s odstupem pouhého týdne byl usnadněn i díky tomu, že tyto karty jsou založeny na stejném GPU, jen v jiných verzích (GA102) a až RTX 3070 využívá GA104. Generace Ada se ale může v tomto ohledu lišit, ale možná ne tak, aby to stálo za řeč.

Pokud jde o různá SKU a příslušné čipy, dle nepotvrzených informací by mělo jít o tři karty a tři různé čipy, čili RTX 4090 s AD102, RTX 4080 s AD103 a RTX 4070 s AD104, ovšem brzký nástup AD103 je oproti ostatním čipům velice nejistý. Jednak se o tomto GPU zatím moc neví a pak tu máme jeho předchůdce (GA103), který se desktopovým GeForce zcela vyhnul a objevil se pouze v mobilní GeForce RTX 3080 Ti.

Je tak možné, že RTX 4090 i RTX 4080 budou založeny na čipu AD102, jen ve výkonnější kartě by byla jeho lepší verze AD102-300 a ve slabší pak nejspíše AD102-200, pokud máme vycházet z toho, jak to NVIDIA zařídila v generaci Ampere.

Nyní se přitom mluví o tom , že nejdříve nastoupí RTX 4090, pak RTX 4080 a nakonec z první várky RTX 4070, jak uvedl kopite7kimi. Pokud ovšem NVIDIA zvolí pro nejvýkonnější verze stejné GPU, logicky by mezi nimi nemusela být dlouhá prodleva.

GeForce RTX 4090 se také objevilo zatím nejvíc informací, i když samozřejmě nepotvrzených. Má jít o kartu se 126 jednotkami SM (Streaming Multiprocessor), což by znamenalo 16128 CUDA jader a ještě slušnou rezervu do maximálních 144 SM, jimiž má čip AD102 disponovat. Dle 3DCenter.org jde o to, že si NVIDIA teprve počká na to, až se předvede konkurence se svou Navi 31, než se rozhodne případně zareagovat. To je ale pochopitelně jen názor a dle toho našeho může jít i o to, že NVIDIA prostě počká, než se rozhodne vydat případnou RTX 4090 Ti a plné či téměř plné verze AD102 zatím využije jinde, kde se jí lépe zaplatí. Až později by je mohla vyslat do levnějších GeForce, což umožní i postupně se zlepšující výtěžnost. Na druhou stranu se prý již chystají chladiče pro RTX 4090 Ti , takže uvidíme.

Zatím také stále platí, že představení nových GeForce Ada by mohlo proběhnout již v červenci. Ani to nemáme potvrzeno, ale zatím to žádné nové zprávy nezkouší vyvracet.