PlayStation 5 dnes dostává podporu rozšíření pomocí M.2 SSD

Dle blogu firmy Sony tak má být právě od dnešního dne k dispozici nová verze systému pro konzole PlayStation 5 , která mimo jiné již standardně nabídne možnost rozšíření kapacity pomocí běžných SSD. Respektive jde sice o běžná SSD, čili nepotřebujeme konkrétní speciální karty (či cartridge?) jako v případě nových Xbox Series S/X , ovšem musí to být M.2 SSD, a to dle doporučení pro PCIe 4.0 a s rychlostí čtení alespoň 5500 MB/s. A taková pochopitelně nepatří mezi nejlevnější.

Majitel konzole má možnost instalovat SSD do připravené pozice, kterou objeví po odklopení bočního krytu. Podporovány jsou modely s kapacitami od 250 GB do 4 TB a s formáty mezi 2230 až 22110, čili s délkou 30 až 110 mm. Pokud jde o SSD vybavené chladičem, pak s ním by celek neměl překročit tloušťku 11,3 mm. Plné požadavky a informace o tomto tématu jsou k dispozici zde

Sony ovšem stále doporučuje nejnáročnější hry instalovat do hlavní paměti, neboť prý ani velice rychlé modely přídavných M.2 SSD nepřekonají vestavěné SSD. A to by měla být konzole reálně schopna využít i SSD s rychlostí čtení 7400 MB/s, což je prakticky strop, pokud jde o možnosti dnešních SSD pro PCIe 4.0 x4.

Nová verze systému pro PS5 ale není pouze o podpoře SSD. Jsou tu také úpravy celého uživatelského rozhraní a možnost přizpůsobení Control Center, snadnější zasílání zpráv z prostředí Game Base, předplatitelé služby PlayStation Now mají možnost nastavit rozlišení streamovaných her mezi 720p a 1080p a nakonec můžeme zmínit podporu 3D audia pro televizory se zabudovanými reproduktory.



