PNY ohlašuje své paměti DDR5-4800 pro Alder Lake

Doba pamětí DDR4 se pomalu chýlí ke konci a již brzy tu budou první platformy využívající nový standard DDR5. Mezi prvními by měly být procesory Intel Alder Lake. Společnost PNY chce být připravena a oznámila, že její výkonné moduly DDR5 budou začínat na modulech s kapacitou 16 GB v rychlostní třídě DDR5-4800.



Půjde o řadua už v tomto čtvrtletí by měly první kusy putovat k výrobcům základních desek. Velkosériová výroba novinek by pak měla začít v dalším čtvrtletí. Pokud jde o paměti DDR5, ty mají nižší základní napětí 1,1 V a obsahují také Power Management IC, který se stará přímo na modulech např. o nastavování napětí. To by mělo dopomoci lepšímu taktování, na druhou stranu to ale zvyšuje nároky na chlazení . Předpokládá se, že moduly DDR5 by měly popularitou překonat DDR4 do roku 2023.